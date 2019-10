Fontanella per gatti: come si usa e modelli migliori

La fontanella per gatti può rappresentare la soluzione migliore per quei felini che non amano bere dalla ciotola: ecco i modelli migliori.

Non è di certo un segreto per gli amanti dei felini: non solo i gatti non amano l’acqua, ma sono anche animali abituati a bere poco. Eppure un apporto quotidiano di liquidi è fondamentale per la loro salute, soprattutto per evitare problematiche di tipo renale, purtroppo abbastanza diffuse fra questi quadrupedi. Oltre a integrare sempre l’acqua con i pasti, fornendo quotidianamente del cibo umido, una soluzione ideale potrebbe essere quella della fontanella: perché funziona, come si usa e quali sono i modelli migliori?

La fontanella è lo strumento perfetto per tutti quei gatti che non amano abbeverarsi dalla ciotola: per istinto naturale, i felini preferiscono l’acqua in movimento, sia perché attira la loro curiosità che perché considerata più sicura. Non è un caso, infatti, che molti quadrupedi domestici amino bere direttamente da un rubinetto aperto. Il funzionamento è molto semplice: le fontanelle prevedono un piccolo serbatoio e, tramite una pompa alimentata solitamente a batteria, garantiscono un flusso continuo e movimento di acqua. I modelli disponibili sul mercato sono i più svariati, ecco i migliori.

Fontanelle per gatti: le migliori

Aolvo, fontanella con tappetino

Per chi fosse alla ricerca di una fontanella moderna, dal design simpatico e accattivante, Aolvo propone la sua soluzione con tappetino in silicone, realizzata in materiali plastici privi di BPA. Dal ridotto consumo energetico della pompa, questa proposta presenta ben tre impostazioni di flusso dell’acqua, con anche la possibilità di scegliere la modalità Super Silent per evitare qualsiasi tipo di rumore. La fontana è anche dotata di filtri a carboni attivi, per evitare le impurità dell’acqua, nonché di apposite barriere per bloccare l’accumulo di polvere, capelli e altri materiali. Il tappetino, invece, offre il massimo dell’igiene, evitando che l’acqua si sparga sul pavimento.

La fontanella è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 22.90 euro. Qui per acquistarla.

Zinniaya, fontanella da 2 litri

Punta sulla grande capienza – grazie a un serbatoio di ben due litri – la fontanella per gatti di Zinniaya. L’erogazione avviene grazie a un simpatico fiore capace di generare un flusso a cascata, tuttavia estraibile per i quadrupedi più esigenti. Lo strumento presenta inoltre tre modalità d’uso diverse – fontana, cascata, fontana e cascata – e include un filtro a carboni attivi, affinché l’acqua proposta sia sempre pulita e priva di batteri. La vasca è stata progettata con appositi fori di drenaggio, per evitare lo straripamento dell’acqua, e la presenza di un tappetino assicura il massimo dell’igiene.

La proposta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.72 euro. Qui per acquistarla.

Teepao, distributore automatico acqua

Dall’aspetto minimalista e moderno, il distributore automatico d’acqua di Teepao è pensato per tutti i gatti più esigenti. Grazie a una capacità di 2.5 litri, e un flusso a corrente continua, garantisce il massimo dell’ossigenazione all’acqua. Ancora, il filtro a carboni attivi riduce la presenza di impurità anche pericolose, per il massimo della sicurezza e della salute durante l’uso. Quest’ultimo elimina anche i residui di cloro, azzerandone il tipico odore: un elemento che potrebbe incentivare il gatto ad abbeverarsi. Non ultimo, l’uso di ABS di elevata qualità e atossico ne garantisce una buona resistenza e una perfetta facilità di pulizia.

Il distributore è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 29.99 euro. Qui per acquistarlo.

Runningfish, fontanella elettrica

Per chi fosse alla ricerca di una fontanella elettrica dal design originale, con un effetto a cascata generato da una vaschetta a fiore, la soluzione di Runningfish è certamente la più indicata. Completamente in ceramica – e pertanto decisamente sicura e priva di contaminazioni pericolose per il gatto – questa fontanella presenza un sistema di filtraggio a carboni attivi, nonché un design che favorisce la costante ossigenazione dell’acqua. Grazie a una speciale pompa, inoltre, il funzionamento è del tutto silenzioso, con un rumore davvero minimo generato dalla caduta dell’acqua.

La fontanella è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 23.89 euro. Qui per acquistarla.

Wangado, abbeveratoio automatico

Con un contenitore da tre litri e la possibilità di collegamento alle normali prese elettriche, l’abbeveratoio automatico Wangado è la soluzione perfetta per chi fosse alla ricerca di un prodotto funzionale e dal buon design. L’acqua viene fatta circolare attraverso un condotto a scivolo, per ridurre al minimo il rumore durante l’utilizzo, inoltre questa configurazione garantisce una perfetta ossigenazione. L’acqua, infine, è costantemente filtrata affinché vengano rimosse impurità e contaminazioni pericolose.

L’abbeveratoio è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 69.99 euro. Qui per acquistarlo.