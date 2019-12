Fiumicino, nuovo servizio di lavaggio green con Easy Parking

L’accordo con Telepass e la startup Wash Out porta la soluzione ecologica nei parcheggi dello scalo romano.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Un altro tassello, tutto green, si aggiunge all’offerta dell’aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”, hub che negli ultimi anni ha completamente ribaltato la propria immagine ed è diventato uno dei migliori del mondo secondo l’Airports Council International e altre organizzazioni indipendenti di valutazione. Si tratta di un servizio di lavaggio dell’auto attivato ai parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo. Si può insomma lasciare l’auto e ritrovarla pronta al rientro dalla propria trasferta.

Due gli aspetti interessanti: il servizio di lavaggio è possibile grazie a una partnership raggiunta tra Aeroporti di Roma (di cui Easy Parking è il brand per i posteggi), Telepass e Wash Out, una startup innovativa specializzata nella pulizia delle automobili nei luoghi pubblici. Il secondo: Wash Out lavora con prodotti non inquinanti e senza usare un solo goccio di acqua. Solo quest’anno Wash Out ha operato risparmiando circa 9 milioni di litri di risorse idriche per i veicoli che ha riportato allo splendore.

La pulizia dell’auto “waterless” per i clienti Telepass è già attiva a Roma, Milano, Torino e Firenze da diversi mesi: basta infatti parcheggiare su strada e richiedere tramite l’app Telepass Pay l’intervento degli addetti di Wash Out. Il servizio diventa dunque disponibile anche nell’aeroporto di Fiumicino, uno degli scali più attenti, a livello continentale, al contenimento dei consumi idrici ed elettrici, oltre che al riciclo di rifiuti e al consumo di suolo.

Non basta. C’è un’offerta attivata per l’occasione: Telepass, per invogliare i propri clienti, che già oggi possono parcheggiare con il dispositivo presso i parcheggi di fronte ai Terminal di Fiumicino, offrirà il primo lavaggio gratuito a chi lo prenoterà attraverso l’applicazione entro il prossimo 31 gennaio. Il lavaggio auto è parte integrante della strategia di diversificazione dei servizi che ha trasformato Telepass in un hub completo di pagamenti digitali legati al mondo della mobilità. Nella capitale, oltre al lavaggio, tramite l’app si può infatti pagare il parcheggio sulle strisce blu, il taxi, il carburante e il bike sharing.

Il servizio di lavaggio sostenibile sbarca al Leonardo da Vinci in un periodo di alto traffico per lo scalo romano. Nelle prossime settimane saranno infatti moltissimi i viaggiatori che partiranno dal principale aeroporto italiano per le vacanze natalizie, fra relax e rientro a casa. Per l’occasione Adr ha stilato una classifica delle destinazioni di maggior interesse per i viaggiatori in partenza dalla capitale: si va dalle le classiche mete del Natale come New York, Miami, Buenos Aires, Dubai e Rio de Janeiro fino a Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid e Bruxelles. Le novità parlano invece cinese grazie a tre nuovi collegamenti verso Shenzhen, Hangzhou e Chengdu operati rispettivamente da Hainan, Air China e Sichuan Airlines.