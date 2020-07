Fitness tracker, Garmin lancia 5 modelli a energia solare

Fonte immagine: Garmin

Garmin ha presentato cinque nuovi modelli di fitness tracker, la cui autonomia di funzionamento può essere estesa grazie all'energia solare.

Novità in arrivo nel mondo dei fitness tracker. Garmin è pronta a rivoluzionare il settore presentando una linea di modelli che si alimentano con l’energia solare. Non in via esclusiva, ma come supporto per estendere in maniera significativa la durata della carica. Per alcuni dei fit-tracker presentati si parla di un funzionamento ininterrotto di circa 50 giorni.

L’innovazione introdotta da Garmin non riguarda esclusivamente il ricorso all’energia solare, già disponibile nei modelli di fascia “alta”. La vera novità è l’arrivo di modelli a lunga durata anche per fitness tracker di fascia di prezzo “medio-bassa”.

Fitness Tracker, linea Instinct

Si parte con due modelli della linea Instinct, più nello specifico Instinct Solar Surf Edition e Instinct Solar Tactical Edition. Il primo è concepito, come intuibile dal nome scelto, per chi ama il surf e gli sport acquatici: fornisce dati sulle maree e dispone di una modalità specifica per gli amanti della “tavola”.

L’Instinct Solar Tactical Edition ha una durata stimata in circa 24 giorni se utilizzato all’interno e fino a 50 giorni in caso di utilizzo all’aperto e con esposizione regolare al Sole. In modalità “risparmio energetico” Garmin stima che possa rimanere attivo per un tempo “indefinito”.

Linea Fenix e Tactix Delta Solar Edition

I successivi due modelli vanno ad arricchire la linea Fenix. Si tratta di Fenix 6 Pro Solar e 6S Pro Solar, fitness tracker di fascia bassa dirette evoluzioni della versione X Pro Solar (fascia alta). I due nuovi arrivi di questa linea puntano nello specifico su arrampicata, mountain bike e surf, oltre a contare su modalità per corsa, nuoto e bicicletta). Inclusi anche pagamento rapido Garmin Pay, monitoraggio del sonno, memoria per i brani musicali e mappe di piste sciistiche o campi da golf.

A differenziarli è in buona sostanza l’autonomia, che per il Fenix 6S Pro Solar (modalità smartwatch, no GPS) può voler dire 9 giorni, con un massimo di 10,5 se esposto ai raggi solari. Fino a 14 giorni di base e 16 con l’esposizione al Sole per il Fenix 6 Pro Solar.

L’ultimo modello presentato da Garmin è il Tactix Delta Solar Edition, realizzato con standard costruttivi militari. I materiali sono acciaio e nylon tattico, mentre l’autonomia base è di 21 giorni (24 se esposto al Sole e in modalità risparmio energetico). Dispone di funzioni avanzate come il blocco del rilevamento della posizione e un pulsante per cancellare all’istante la memoria interna.