Fisker, prime foto ufficiali del SUV elettrico

We aim to make the world’s most sustainable vehicle, the 2021 Fisker Electric SUV. Priced below 40,000. The interior (just saw prototype)is incredibly spacious for its segment with #recycled materials.

⁦@henrikfisker⁩ #fisker #climate #EVs #life #Sustainable #Automotive pic.twitter.com/7X0LxRCoph

— Henrik Fisker (@henrikfisker) July 20, 2019