Fiocco nascita fai da te: 6 idee simpatiche per gemelli

Fonte immagine: Pixabay

Il fiocco nascita è sempre un decoro irrinunciabile: idee e proposte per creare a casa sei versioni originali da esporre in occasione di parti gemellari.

Parliamo di: Fai da te

La preparazione del fiocco per la nascita è una delle tradizioni che ancora oggi viene molto rispettata quando nasce un figlio. Non ci sono regole precise per realizzare questo tipo di decorazioni, fatta eccezione per l’uso del colore rosa o azzurro a seconda del sesso del neonato. Per il resto, forma e dimensioni dipendono strettamente dalla fantasia di chi realizza il fiocco, che generalmente viene appeso sulla porta di casa o donato alla neomamma.

Ancora più originali e creativi sono i fiocchi allestiti in occasione di un parto gemellare, lieto evento che rappresenta un’occasione perfetta per dare sfogo alla creatività di chi vuole cimentarsi nella preparazione di un fiocco nascita home-made. Ecco sei simpatiche idee da mettere in pratica.

Fiocco nascita con impronte

Una delle proposte, semplice da realizzare, prevede la creazione di due semplici supporti rotondi, o quadrati ricavati da un cartoncino spesso o dal feltro, da affiancare e decorare con i nomi dei neonati ciascuno abbinato a una semplice impronta che simboleggi la pianta del piede di un bambino. Per poter appendere i fiocchi, è sufficiente utilizzare un nastro da fissare sul retro del supporto in modo da poterlo appendere a piacere.

Coccarde di feltro

Utilizzando del feltro è possibile realizzare due simpatiche coccarde da appendere separatamente, utilizzando colori diversi e simulando la forma di una classica carrozzina per neonati. La forma da ricavare è semplice, così come è facile ricavare le ruote da applicare separatamente. Anche in questo caso, è possibile applicare un gancio sull’estremità superiore in modo da poter appendere la decorazione sulla porta o altrove.

Nuvola in pannolenci

Sempre usando il feltro, o il pannolenci, si può sagomare il contorno di una nuvola bianca sulla quale applicare le lettere per formare i nomi dei due gemelli. Oltre a predisporre un nastro fissato sul retro, in modo da poter appendere la decorazione, è possibile applicare dei nastri che scendono dalla nuvola e terminano con delle stelle o dei cuori colorati, creando un originale effetto decorativo.

Fiocco nascita di carta

Anche avendo a disposizione della semplice carta colorata, si può creare un fiocco nascita semplice ma originale: dopo aver ritagliato alcuni pezzi di carta in modo da sagomare il fiocco, si applicano sul fondo due strisce di carta abbastanza lunghe in modo da creare i due lembi del nastro che pendono verso il basso. Su ciascun lembo, è possibile scrivere il nome dei neonati.

Coccarda di carta

Utilizzando varie strisce di carta colorata ripiegate su sé stesse, si può creare una coccarda molto vaporosa al centro della quale si possono inserire, ad esempio, due coppie di scarpine da neonato. Un’idea semplicissima da mettere in pratica ma di sicuro effetto.

Mongolfiera in pannolenci

Simpatica e originale, la mongolfiera in pannolenci è facile da realizzare e rappresenta una decorazione facile da appendere. Dopo aver ritagliato le varie parti della mongolfiera, come il pallone e il cestello, si possono ritagliare anche due nuvole da incollare nella parte superiore e decorare con i nomi dei bambini.

Simboli maschio e femmina

Infine, se i gemelli sono due e sono di sesso differenze, un’idea molto creativa è quella di realizzare in feltro, pannolenci o stoffa imbottita i due classici simboli maschile e femminile caratterizzati rispettivamente da un cerchio con una freccia obliqua che punta verso l’alto e da un cerchio con una sorta di croce rivolta in basso. I due simboli devono essere intrecciati tra loro e, sul bordo, si possono scrivere i nomi dei neonati.