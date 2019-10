Filtro acquario: come funziona, tipologie e prezzi

Come funzionano e quali sono le tipologie di filtro per acquario: ecco alcuni dei modelli migliori e i prezzi.

Quando si allestisce un acquario alcune componenti risultano essenziali per assicurare un buono stato dell’acqua e quindi degli stessi pesci. Il filtro è tra questi, insieme ad accessori che contribuiscano a ossigenare l’acqua o a regolarne la temperatura sia d’inverno o d’estate per evitare che sia troppo fredda o troppo calda.

Il filtro dell’acquario serve a rimuovere dall’acqua i rifiuti organici dei pesci così come le altre sostanze chimiche nocive generate all’interno di quello che è sostanzialmente un ecosistema chiuso. Uno strumento necessario sia che si scelga una popolazione composta da pesci di acqua dolce che salata.

Tipologie e funzionamento

I filtri per acquario si dividono in interni ed esterni, a loro volta differenziati sulla base del meccanismo che ripulisce l’acqua da rifiuti e sostanze nocive. Esistono tre diverse tipologie di filtrazione: biologica (che trasformano l’ammoniaca, tossica, in azoto, tollerabile dall’ecosistema dell’acquario), meccanica (perlopiù spugne o lana di perlon), chimica (carbone attivo o resine speciali).

Il funzionamento dei filtri per acquario è semplice: un piccolo motorino smuove l’acqua presente nell’acquario così da farla circolare all’interno del filtro stesso, ripulendola dalle eventuali impurità presenti.

Filtri acquario: alcuni esempi

Fluval A475

Il filtro per acquario Fluval 475 è di tipo interno, con controllo di flusso a 3 vie e accesso con sollevamento a coperchio “Flip top” per consentire una rapida e semplice sostituzione delle componenti interne.

All’interno sono presenti sistemi di filtraggio tramite schiuma, carbone attivo e biomax. È silenzioso e adatto sia agli acquari di acqua dolce che marina. Il prezzo di listino è di 54,99 euro.

IREENUO

Come il precedente, anche il filtro per acquario IREENUO è di tipo interno, con generatore di onde e fornitura di ossigeno. I livelli di flusso dell’acqua sono regolabili utilizzando un interruttore posto di lato al filtro interno.

Utilizza un albero in ceramica e un motore a filo di rame, risulta non troppo rumoroso. Adatto sia all’acqua dolce che salata, è facile da montare e pulire. Il prezzo di listino è di 21,99 euro.

OMORC

Terzo dei filtri per acquario di tipo interno, quello prodotto da OMORC è multifunzionale, con sistema di movimento da 4W che permette di pompare continuamente l’acqua per ottenere circolazione, filtrazione, ossigenazione e moto ondoso.

È dotato di spugne filtranti ultrasottili, mentre la filtrazione avviene a livello dell’acqua bassa, adatto anche a serbatoi per tartarughe. Il prezzo di listino è di 15,99 euro.

Tetra Ex 800 Plus

Il filtro per acquario Tetra Ex 800 Plus è di tipo esterno, va quindi posizionato al di fuori dell’acquario stesso. Si collega all’acqua attraverso dei tubi, che agiscono da “pre-filtro” riducendo al minimo la manutenzione del dispositivo. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono facili da pulire.

Estremamente silenzioso, questo filtro dispone di valvole che consentono una regolazione precisa del flusso dell’acqua. Il prezzo di listino è di 119,00 euro.

SunSun

Anche il filtro per acquario SunSun HW-702B è di tipo esterno, in grado di filtrare un quantitativo massimo di 400 litri d’acqua. La portata massima della pompa è di 1000 litri/h (24W). Dispone di un’unità UV integrata con lampada UVC da 9W.

Dispone di 3 livelli di filtrazione e di un albero in ceramica resistente all’usura. Il prezzo di listino è di 67,80 euro.

