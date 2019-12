Fiat 500, non solo elettrica: in arrivo anche mild-hybrid

Fonte immagine: Fiat

Nei piani di FCA non c'è solo la Fiat 500 elettrica, ma anche una versione mild-hybrid che debutterà al prossimo Salone di Ginevra.

Parliamo di: Auto ibride

Tutti aspettano il debutto della nuova Fiat 500 elettrica, ma FCA intende portare avanti l’elettrificazione della sua gamma lanciando anche una versione mild-hybrid a 12 V. Il debutto della citycar avverrà durante il prossimo Salone di Ginevra. Il costruttore ha quindi deciso di proporre una variante della sua auto dotata di un ibrido leggero espressamente pensata per la città. La scheda tecnica mostra un powertrain dotato di un motore 3 cilindri aspirato “Firefly” da un litro caratterizzato da una potenza massima di 70 cavalli, a cui è abbinato un piccolo motore elettrico che funge anche da alternatore e da motorino di avviamento.

Una tecnologia ibrida molto semplice che offre un aiuto nelle ripartenza e nel veleggiare a velocità costante. Non sarà possibile invece muoversi in modalità solo elettrica, nemmeno per brevi tratti. Il tutto, comunque, si traduce in una riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Si parla di 25,6 Km/l e di 90 g/km di CO2.

Ci sono già alcune indiscrezioni sui prezzi, anche se non su quelli italiani. In Francia, grazie alle anticipazioni di Italpassions, si dovrebbe partire da 14.999 euro. La versione mild-hybrid dovrebbe essere disponibile su tutti gli allestimenti della nuova Fiat 500.

Tale tecnologia sarà poi estesa alle altre citycar del gruppo FCA. In particolare, entro il 2020 dovrebbe arrivare anche su Fiat Panda e Lancia Ypsilon. Inoltre l’archiettura mild-hybrid, ma a 48 V, arriverà nel 2021 su Fiat 500X e Fiat Tipo. Il gruppo FCA sta dunque procedendo speditamente nel suo progetto di elettrificazione, sebbene lo stia facendo utilizzando una tecnologia molto semplice e pensata prevalentemente per ridurre i consumi e le emissioni inquinanti.