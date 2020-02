Festival Giornalismo Ambientale: 6-8 marzo a Roma, il programma

Fonte immagine: Foto di Shutterbug75 da Pixabay

Quattro le sessioni tematiche che comporranno il programma del Festival del Giornalismo Ambientale, in programma a Roma dal 6 all'8 marzo 2020.

Parliamo di: Ministero Ambiente

Dare voce e visibilità all’informazione ambientale. Questo l’obiettivo che si pone il Festival del Giornalismo Ambientale, in programma dal 6 all’8 marzo a Roma presso gli spazi del MAXXI. Organizzato dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile), ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e FIMA (Federazione Italiana dei Media Ambientali), la manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 100 giornalisti (carta stampata, web, radio e tv) in rappresentanza di più di 50 testate.

Tra nomi già annunciati interverranno al Festival del Giornalismo Ambientale il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che da tempo sta premendo per un’informazione ambientale più presente nei media, Federico Testa (presidente ENEA), Stefano Laporta (presidente ISPRA), Roberto Giovannini (presidente FIMA), Carlo Verna (presidente Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti), Giuseppe Carboni (direttore TG1), Luigi Contu (direttore ANSA), Gian Marco Chiocci (direttore Adnkronos), Giuseppe De Bellis (direttore Sky Tg24), Padre Enzo Fortunato (direttore Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

Presenti anche volti noti come Donatella Bianchi, Tessa Gelisio, Luca Mercalli, Massimiliano Ossini, Valerio Rossi Albertini e Mario Tozzi. Come riportato sul sito del Ministero dell’Ambiente il Festival del Giornalismo Ambientale si articolerà in quattro sessioni tematiche:

Informazione al grande pubblico, inchieste, nuovi media e rischio fake news;

Emergenze clima e rifiuti;

Opportunità dell’economia circolare e del Green New Deal;

Innovazione tecnologica, smart city, fonti rinnovabili e mobilità sostenibile.

È possibile iscriversi ai lavori attraverso il sito ENEA. Ai giornalisti che si iscriveranno tramite la Piattaforma Sigef (Corsi Enti Terzi) o la scheda di registrazione specifica presente sul sito ENEA verranno riconosciuti 4 crediti formativi per ciascuna sessione, previste dal 6 al 7 marzo, per un totale massimo di 16 crediti. Domenica 8 ampio coinvolgimento delle associazioni di settore. Ha dichiarato il Ministro Sergio Costa:

Riteniamo che la svolta verso il Green new deal e la lotta ai cambiamenti climatici debba passare per alcuni temi principali come l’informazione e l’educazione ambientale. La corretta informazione deve essere sempre alla base delle decisioni politiche. Per questo abbiamo deciso di promuovere il Festival al quale sono stati invitati i giornalisti del settore, gli editori, ma anche docenti e soprattutto i giovani perché il pianeta lo salviamo solo se tutti diamo una mano.

Un tema rilanciato anche da Roberto Giovannini, presidente FIMA:

Nonostante l’evidenza della crisi climatica e le emergenze ambientali, oggi questo tema stenta a trovare spazi adeguati sui media, per questo motivo dobbiamo aprire un tavolo di confronto con il mondo dell’informazione, le istituzioni, la scuola e la ricerca, per favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze tra tutti gli operatori del settore nazionali e internazionali, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione ambientale e contribuire alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Fonte: Ministero dell'Ambiente