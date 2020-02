Festival di Sanremo: al via questa sera con una nuova edizione vegan

Stasera inizierà la nuova kermesse dedicata alla musica italiana: moltissimi i cantanti in gara ma la vera novità riguarderà il food.

Era il 26 gennaio 2020 quando Joaquin Phoenix saliva sul palco dei Grammy Awards raccontando la sua scelta alimentare e di vita completamente cruelty free e auspicandosi un cambiamento internazionale nella stessa direzione: un momento molto intenso supportato dalla scelta dell’organizzazione di servire agli ospiti prodotti completamente vegani. Stasera andrà in onda una nuova edizione del Festival di Sanremo e anche in Italia, finalmente, qualcosa si sta muovendo.

Festival di Sanremo: la scelta vegan e l’impegno di Daniela Martani

Durante il Festival verranno servite pietanze realizzate con i prodotti di Food Evolution, un marchio della Joy Food Srl; l’offerta include tre prodotti conformi allo standard VEGETALOK che riprendono i gusti classici della carne e li declina in chiave completamente 100% vegetale. La decisione è stata accolto con grande entusiasmo, segno indiscutibile di una sempre maggiore consapevolezza sul tema della sostenibilità alimentare.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno della nota attivista Daniela Martani che da anni si batte per i diritti degli animali online e offline per diffondere una cultura vegana semplice e genuina. Food Evolution sarà presente nella vip lounge dell’Ariston: ogni giorno si alterneranno chef stellati a rappresentanza delle cucine regionali ma nell’ambito dei menù che gli ospiti potranno assaggiare, ci sarà tutti i giorni un’offerta vegana. Insieme alla Chef Gourmet Malu Simões, verrà fatto assaggiare il “pollo” vegetale fritto e ci saranno anche degustazioni ad hoc anche per l’apertitivo. L’era del cambiamento sta arrivano… noi saremo pronti per accoglierlo?