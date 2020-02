Festival del Giornalismo Ambientale: dal 6 all’8 marzo a Roma

Si svolgerà a Roma dal 6 all'8 marzo il Festival del Giornalismo Ambientale, organizzato da Ministero dell'Ambiente, ISPRA, ENEA e FIMA.

Si svolgerà dal 6 all’8 marzo presso il MAXXI di Roma il Festival del Giornalismo Ambientale. A promuoverlo il Ministero dell’Ambiente insieme con ISPRA, ENEA e FIMA (Federazione Italiana dei Media Ambientali). L’obiettivo della manifestazione è rilanciare l’attenzione sulla presenza dell’ambiente nelle news e sull’importanza di una corretta comunicazione in merito a sviluppo sostenibile e crisi climatica.

Al centro del dibattito la presenza dell’ambiente sui media, ma anche temi quali le fake news, i nuovi media, le inchieste o tematiche quali Green New Deal, clima, inquinamento e rifiuti. Presenti sia esponenti della carta stampata, che provenienti da TV, radio, Web e agenzie di stampa, oltre a esperti istituzionali e del panorama scientifico.

Un tema quello della presenza dell’ambiente tra le notizie rilanciato alcuni giorni fa dal Ministro Sergio Costa:

Per cambiare il paradigma e aprire la porta del green in modo definitivo bisogna entrare nelle case dei cittadini. Quale miglior veicolo se non quello dei mass media? Oggi l’informazione che i giornalisti fanno è essenziale per ottenere il risultato e gli editori hanno il compito di investire su di loro, per un percorso comune verso la sostenibilità. Anche di questo si parlerà al primo festival del giornalismo ambientale.