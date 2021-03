Festa del Papà 2021: lavoretti da fare

Idee creative per realizzare in casa originali lavoretti per la Festa del Papà: anche con materiali di riciclo e coinvolgendo i bambini.

Puntuale e gioiosa come sempre arriva anche nel 2021 la Festa del Papà, una ricorrenza molto attesa e particolarmente sentita a tutte le età. Festeggiare il 19 marzo in famiglia è una tappa obbligata, un’occasione per valorizzare la figura paterna.

Un’opportunità anche per consentire ai papà di trascorrere un po’ di tempo insieme ai loro figli. A casa oppure organizzando una gita fuori porta, laddove consentito dalle normative anti Covid-19. Questa Festa del Papà 2021 sarà contraddistinta per molti genitori dallo smartworking, quindi potrebbe rivelarsi possibile trovare durante la giornata qualche momento “padre-figli” per festeggiare.

Per i più piccoli la Festa del Papà è anche un’opportunità speciale per dare sfogo alla creatività e realizzare un lavoretto fatto in casa. Un regalo originale e personalizzato destinato a fare felice ogni genitore, che sarà lieto di poter conservare un ricordo tangibile del giorno dedicato a San Giuseppe.

Ecco alcune idee per realizzare simpatici lavoretti da donare al papà, soluzioni dell’ultimo minuto perfette anche per chi non ha molta dimestichezza con il fai da te. Per mettersi al lavoro con i bimbi e supportarli nelle operazioni più complesse sono necessari pochi e semplici “ingredienti”, oltre ad alcuni materiali di riciclo quasi sempre presenti in tutte le case. Non deve naturalmente mancare tanta fantasia ed estro creativo.

Cornice con materiali di riciclo per la Festa del Papà 2021

Un’idea originale per la Festa del Papà 2021 si basa sulla creazione di una cornice utilizzando uno o più materiali riciclati. Le opzioni sono numerose e tutte garantiscono un effetto sorprendente. Ricavando forme rettangolari più o meno regolari dalle pagine di una vecchia rivista, ad esempio, si possono costruire tanti cilindri di carta arrotolata fino a ottenere il diametro di una matita, sigillando il lembo esterno con la colla.

Questi tubicini dovranno essere poi disposti uno a fianco all’altro e incollati su quattro strisce di cartone, che diventeranno i lati della cornice. Gli stessi verranno poi applicati lungo i margini di una foto o di un disegno, precedentemente incollato su un supporto rigido.

Con modalità simili, la cornice può essere composta adoperando rametti di legno, bottoni colorati di varie dimensioni, formati di pasta al naturale o dipinta con colori a tempera, tappi di sughero tagliati a metà in senso verticale oppure residui di pastelli di vari colori.

Segnalibro personalizzato

Per i papà che hanno la passione per la lettura un segnalibro personalizzato è il regalo ideale. Va bene usare cartoncino colorato da ritagliare e decorare, così come un bastoncino di legno piatto -come i comuni stecchi dei ghiaccioli, facilmente reperibili – su cui applicare disegni o messaggi di auguri scritti a mano. Anche in questo caso è sempre valida la possibilità di utilizzare per il lavoretto il ritaglio di una foto particolarmente cara.

Festa del Papà 2021: biglietto d’auguri con impronte

Quando i piccoli di casa hanno un’età che non consente di eseguire lavoretti elaborati, invece, una valida alternativa è data dal disegno realizzato con l’impronta delle mani o dei piedi su un foglio di carta, usando colori atossici e naturali, da arricchire con una frase ed eventualmente incorniciare o arrotolare, legandolo con un laccetto.

Puzzle con foto

Non meno originale è il puzzle fatto in casa, un simpatico regalo che riproduce una foto dei bimbi o di questi ultimi insieme al papà. Il procedimento per realizzare questo lavoretto è molto semplice e può basarsi sull’uso degli stecchi di legno appiattiti o di un cartoncino sufficientemente spesso ma facilmente ritagliabile.

Nel primo caso è necessario comporre una sequenza di stecchi sistemati orizzontalmente tenuti temporaneamente fermi con un paio di strisce di scotch, fino a creare un supporto sufficientemente grande per poter incollare, nel verso opposto, una foto stampata su carta non troppo spessa. A questo punto, con un taglierino si devono separare le varie strisce che saranno poi sistemate dentro una scatola regalo o in un sacchetto da consegnare al papà per festeggiarlo.

Nel secondo caso è sufficiente disegnare su un cartoncino le forme tipiche di un puzzle, che saranno poi accuratamente ritagliate dopo aver incollato una foto sul lato opposto, facendola aderire bene al supporto.