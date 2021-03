Festa del Papà 2021: biglietti d’auguri fai da te

Fonte immagine: wundervisuals via iStock

Un biglietto d’auguri fatto a mano è sempre un pensiero gradito per la Festa del Papà: alcune idee da realizzare con materiali di riciclo.

Fantasia, creatività e semplici gesti d’affetto vero il proprio padre. Questi sono gli ingredienti base per realizzare un perfetto biglietto d’auguri per la Festa del Papà, che come ogni anno cade il 19 marzo in occasione della festività di San Giuseppe. Per il 2021 il giorno della settimana è il venerdì.

Per rendere il pensiero ancora più personale, coinvolgendo i bambini in attività manuali e creative, la scelta migliore è quella di realizzare a casa semplici biglietti di auguri per la Festa del Papà utilizzando materiali riciclati e decorazioni originali.

Qui di seguito alcune idee da mettere in pratica, proposte personalizzabili a seconda del gusto individuale e dell’estro creativo di chi le realizza. È necessario dotarsi di forbici, colla, cartoncini colorati e altri semplici oggetti di uso comune.

Biglietto di auguri per la Festa del Papà: valigetta 24 ore

Un’idea pratica e veloce da realizzare permette di creare un biglietto d’auguri per il papà fatto di cartoncino e a forma di valigetta 24 ore bidimensionale. Perfetto per i papà che sono soliti utilizzare questo oggetto per il loro lavoro.

Occorre del cartoncino per sagomare la valigetta, una striscia di cartoncino per ricavare il manico e un foglio più piccolo e chiaro per scrivere il messaggio da incollare all’interno. Si procederà così:

Si ritaglia un cartoncino di forma rettangolare;

dopo averlo piegato a metà in senso verticale, si sagomano gli angoli con le forbici in modo da renderli leggermente arrotondati;

usando un altro cartoncino si ritagliano le due maniglie di larghezza inferiore rispetto alla valigetta, conferendo una forma a “C” squadrata;

si incollano lembi delle maniglie all’interno della valigetta, ciascuno su una delle due metà in modo che siano perfettamente sovrapponibili;

all’interno si incolla un foglio di carta, o un cartoncino più chiaro, dover scrivere una frase di auguri e riempire di decori a piacere.

Giacca con bottoni

Un’altra proposta molto originale è il biglietto a forma di giacca con bottoni, ideale per chi vuole festeggiare un papà che solitamente indossa abiti eleganti per l’ufficio. Per realizzarlo si ha bisogno di un cartoncino rettangolare e di un paio di bottoni piatti:

Si piega un cartoncino rettangolare largo circa 30 centimetri in tre parti, ottenendo una parte centrale di circa 10 centimetri e due alette laterali, di larghezza pari rispettivamente a 8 e 12 cm;

si piegano le due alette verso l’interno, in modo che il lato di una sia sovrapposto all’altro;

si applicano due o tre bottoni in prossimità dell’apertura utilizzando della colla;

si piegano verso l’esterno gli angoli superiori delle due alette, creando il “colletto” della giacca;

sul cartoncino esterno si possono disegnare delle tasche laterali o tracciare delle cuciture finte;

all’interno si può scrivere la frase di auguri che si desidera.

Biglietto d’auguri per papà sportivi

Per i papà più sportivi, i biglietti d’auguri che richiamano l’attività sportiva preferita possono diventare una piacevole sorpresa. È sufficiente ritagliare due sagome di cartoncino a forma di pallone da calcio, da basket o da rugby, tracciandone le linee e completando il disegno solo da un lato di entrambe.

Le due sagome possono essere unite tra loro solo a un’estremità, in modo tale che uno dei due cartoncini possa essere sollevato e che all’interno il destinatario del pensiero possa leggere una dedica o un messaggio d’auguri personale.