Festa della Mamma 2020: 5 idee regalo su Amazon

Per la Festa della Mamma 2020, in piena pandemia di COVID-19, abbiamo pensato a 5 idee regalo da fare a distanza grazie ad Amazon!

La Festa della Mamma in questo 2020 cade in un momento di grande emergenza per l’Italia e il resto del Mondo. Dal 4 maggio è partita la fase 2 nel nostro Paese con la possibilità di spostarsi per incontrare i propri familiari, ma soltanto a patto che si rimanga all’interno della propria Regione.

Proprio per questo motivo, pensando a quei milioni di italiani costretti a trascorrere questa ricorrenza a distanza, senza potersi recare fisicamente ad incontrare la propria mamma, abbiamo deciso di suggerirvi 5 idee regalo che potete far recapitare a casa in vista del 10 maggio prossimo grazie ad Amazon.

Buono regalo digitale

Può sembrare più impersonale di un regalo fisico, ma il buono digitale non è sinonimo di “non sapevo cosa prenderti“. Anzi, il buono digitale dà al destinatario la possibilità di sbizzarrirsi e concedersi qualche sfizio dando sfogo alla propria fantasia.

Quante volte vi capita di fermarvi appena prima di procedere con un acquisto impulsivo? Il buono regalo serve anche a questo: non frenarsi neanche di fronte agli acquisti ritenuti meno utili dal momento che, di fatto, non si vanno ad intaccare le proprie finanze.

Kindle Paperwhite

Per le mamme che amano leggere o per quelle che hanno solo bisogno di una piccola spinta a farlo. Ora che gli spostamenti sono più limitati rispetto al solito, quale migliore occasione di entrare nel Mondo di Kindle e avere nel palmo della propria mano un catalogo infinito di libri da leggere e conservare?

Il Kindle Paperwhite è tra i migliori lettori di ebook in commercio, ma se volete spendere un po’ di meno potete approfittare dell’offerta che Amazon propone sui prodotti ricondizionati e certificati, con tanto di consegna garantita entro il 10 maggio.

I dispositivi della linea Echo

Ammetto che la mia quarantena sarebbe stata ben diversa senza avere Alexa da interpellare per qualsiasi motivo, ma anche per avere musica in sottofondo, ricevere gli aggiornamenti sulle notizie più rilevanti e, grazie ad Audible, farmi leggere i libri ad alta voce mentre si fanno altre cose in casa.

I dispositivi della linea Echo rappresentano un ottimo regalo da fare, non solo perchè rendono più semplici alcune attività quotidiane, ma anche perché permettono di effettuare chiamate tra dispositivi e, nel caso di Echo Show 5 e Echo Show 8, anche di visualizzare contenuti ed effettuare videochiamate.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite è la console portatile più compatta e versatile attualmente in commercio, perfetta sia per giocare in mobilità che comodamente seduti sul divano. Oltre ai titoli più importanti e impegnativi, generalmente più adatti ad un pubblico giovane, Nintendo offre una serie di giochi davvero interessanti e adatti a tutti, da Brain Training del Dr. Kawashima ad Animal Crossing: New Horizons, senza dimenticare l’intramontabile Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

Perché non sorprendere la mamma catapultandola nel divertente e colorato mondo di Nintendo?

L’Azalea della Ricerca AIRC

Se non siete ancora convinti e cercate qualcosa di più tradizionale, Amazon e AIRC vi danno la possibilità di acquistare e far recapitare a casa delle vostre mamme la tradizionale Azalea della Ricerca AIRC, il cui intero ricavato andrà ad AIRC a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Non potrete scegliere il colore. Amazon precisa che l’Azalea della Ricerca sarà inviata in un colore casuale fra quelli disponibili: bianca, rosa, rossa o screziata. Sarà consegnata in una confezione che ne preserva l’integrità. La spedizione gratuita è inclusa nel prezzo, anche se non viene garantita la consegna entro il 10 maggio.