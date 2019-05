Ferrari ibrida: ecco il primo teaser

Fonte immagine: davidjewiss via Pixabay

A 24 ore dalla presentazione della prima Ferrari ibrida, Maranello condivide un'immagine teaser che svela qualche dettaglio su questa autovettura.

Parliamo di: Auto ibride

Manca un giorno esatto al lancio della prima Ferrari ibrida. Per tenere alta l’attenzione il Cavallino Rampante ha condiviso attraverso il suo account su Instagram un primo teaser della nuova supersportiva che verrà annunciata domani. Un modello molto atteso perché segna l’ingresso di Maranello nel settore delle auto elettrificate. L’immagine mostra un accenno della parte posteriore di questa autovettura. Non molto per comprenderne le forme effettive ma quanto basta per stuzzicare le fantasie degli appassionati.

C’è molta attesa per capire come la Ferrari sarà riuscita a interpretare il concetto di ibrido, ma è abbastanza logico supporre che la presenza di un motore elettrico permetterà in primo luogo di esaltare le caratteristiche sportive dell’autovettura. Non da escludersi nemmeno la possibilità che ad andature da città, il motore elettrico permetta di abbattere sensibilmente le emissioni inquinanti.

Sul fonte tecnico c’è un silenzio più assoluto ma passate indiscrezioni affermavano che la prima Ferrari ibrida sarebbe stata dotata di un powertrain da ben 1000 CV. Una potenza davvero incredibile che ovviamente, se confermata, dovrebbe garantire prestazioni elevatissime e un piacere di guida senza eguali. I 1000 CV sarebbero ovviamente frutto della combinazione della potenza del motore elettrico, o dei motori elettrici, più quella del propulsore termico.

Proprio sul motore termico c’è molta incertezza anche se molti puntano il dito sul V8 di derivazione 488 Pista. Tanta potenza e tanta tecnologia contribuiranno ad alzare i prezzi. Voci parlano di oltre 600mila euro. La prima Ferrari ibrida si dimostra sulla carta decisamente interessante ed esclusiva. Per scoprila davvero non si dovrà attendere molto. Solo 24 ore di attesa per vedere finalmente la prima Rossa di Maranello dotata di propulsore ibrido.