Ferrari elettrica: arrivo previsto nel 2025, sarà a trazione integrale

Fonte immagine: Foto di David Jewiss da Pixabay

Nuove indicazioni riguardanti la Ferrari elettrica a trazione integrale, arrivo previsto entro il 2025.

Parliamo di: Auto elettriche

La prima Ferrari elettrica potrebbe arrivare già nel 2025. Queste alcune indiscrezioni raccolte dal magazine britannico Autocar, che ha reso noti anche alcuni dettagli legati ai brevetti presentati dalla casa di Maranello. Una vettura a trazione integrale, che può contare sulla potenza offerta da quattro motori elettrici.

Stando alle specifiche inserite nei brevetti, presentati ufficialmente presso lo European Union Intellectual Property Office’s (EUIPO), la nuova auto elettrica targata Ferrari dovrebbe disporre di 4 motori elettrici, uno per ruota e capaci di funzionare in maniera indipendente. Caratteristica quest’ultima che potrebbe portare a migliori capacità di manovra. L’assetto interno dovrebbe essere quello a due posti, tipico delle sportive.

Al fine di ottimizzare la coppia motrice i motori saranno posizionati centralmente nella parte anteriore e lateralmente in quella posteriore. Stando a quanto presentato sul sito US site Taycan EV Forum la vettura si presenterebbe come la rivale annunciata per la Porsche Taycan e la futura Tesla Roadster. L’interessamento della casa di Maranello verso le auto 100% elettriche è stato commentato anche dal CEO Ferrari, Louis Camilleri, in occasione della presentazione dell’ibrida plug-in SF90:

È il primo passo in una direzione in cui la Ferrari procederà con attenzione e sicurezza incessanti.

Fonte: Autocar