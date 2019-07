Fermenti lattici migliori per grandi e bambini

Fonte immagine: iStock

I fermenti lattici aiutano a riequilibrare la flora batterica intestinale, ecco alcuni dei migliori e la scelta della redazione.

Parliamo di: Rimedi naturali

I fermenti lattici sono dei rimedi naturali utilizzati per riequilibrare la flora batterica e garantire una serie di benefici per la salute. Uno dei motivi per cui sono spesso utilizzati è quello di stimolare le difese immunitarie e di supportare l’apparato digerente in corrispondenza di alterazioni provocate da malattie o dall’assunzione di antibiotici.

L’utilizzo di fermenti lattici vivi viene ritenuto un rimedio naturale nella risoluzione di diarrea, enteriti e nel ridurre gli effetti dell’intolleranza al lattosio. Contribuiscono anche al benessere della mucosa intestinale e grazie alla loro azione a supporto della flora batterica dell’intestino aiutano l’organismo ad avere difese immunitarie più forti contro le aggressioni esterne. Ecco alcune delle soluzioni migliori per adulti e bambini.

Fermenti lattici: i migliori per grandi e bambini

SOFAR ENTEROLACTIS Duo

SOFAR ENTEROLACTIS Duo è un prodotto contenente fermenti lattici vivi distribuito in confezioni da 20 bustine. È consigliato per coloro che vogliono riequilibrare la flora batterica intestinale compromessa, sia esso a causa di un’alimentazione scorretta che in seguito al ricorso a farmaci antibiotici.

All’interno della formulazione di questo prodotto anche probiotici come il L. casei dg (Lactobacillus paracasei CNCM I-1572) e fibre. È adatta per adulti e bambini. Il prezzo di listino è di 21,90 euro.

Pro: Efficacia, fibre.

Contro:

=> Trova il prezzo su Amazon

Vivigermina

Vivigermina contiene fermenti lattici vivi ed è un prodotto che può essere utilizzato dai grandi e dai bambini. All’interno di ciascuna confezione 10 flaconi ognuno da 10 ml per una rapida assunzione. Contribuisce a riequilibrare la flora batterica dell’intestino.

Questo prodotto è realizzato mescolando 4 ceppi batterici (Lactobacillus acidophilus LA3, Bifidobacterium longum Bl-05, Bifidobacterium breve SP85, Bifidobacterium infantis BI072), con l’aggiunta di aloe vera ed estratto semi di pompelmo. Il prezzo di listino è di 9,50 euro.

Pro: Bilanciamento probiotici, efficacia.

Contro:

=> Scoprilo su Amazon

Enterodophilus 90

Enterodophilus 90 è un integratore alimentare contenente fermenti lattici vivi liofilizzati in quantità 10 miliardi per capsula. Utile per riequilibrare la flora batterica intestinale, si rivela efficace in caso di viaggio in Paesi con clima tropicale o condizioni igienico-sanitarie non ideali come anche in caso di terapie antibiotiche.

Il prodotto non contiene lattosio, né glutine o coloranti e può essere utilizzato da bambini, anziani, adulti e donne in gravidanza. L’assunzione può avvenire in qualsiasi momento della giornata, sia a stomaco pieno che vuoto. Il prezzo di riferimento è di 35,95 euro.

Pro: Efficacia.

Contro: Prezzo.

=> Confronta il prezzo su Amazon

360° LIFE DEFENDER 120

360° LIFE DEFENDER è un multivitaminico multiminerali, al quale sono stati aggiunti fermenti lattici nella quantità di 5 miliardi, coenzima Q10 e alcuni ulteriori nutrienti tra cui betaina e luteina. Aiuta a stimolare le difese immunitarie e a recuperare energie in seguito a stress psico-fisico.

Grazie alla presenza di coenzima Q10 e luteina aiuta inoltre a combattere gli effetti dell’invecchiamento. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 28 euro.

Pro: Formulazione, coenzima Q10.

Contro: Prezzo.

=> Scopri il prezzo su Amazon

Apyforme – Probio+ bambini

Apyforme Probio+ bambini è un prodotto destinato specificamente per i bambini. Si tratta di un integratore alimentare contenente 3 ceppi di fermenti lattici particolarmente adatti all’utilizzo nei più piccoli: Bifidobacterium infantis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus Acidophyllus.

Questa particolare composizione aiuta il bambino a riequilibrare la flora batterica intestinale e a ripristinare le difese immunitarie compromesse dall’utilizzo di antibiotici. Non contiene glutine, lattosio o titanio. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 17,90 euro.

Pro: Specifico per bambini, efficacia.

Contro: Non adatto agli adulti.

=> Trovalo su Amazon

Torna al menu dei prodotti

Scelta della redazione

Tra gli integratori alimentari considerati la scelta della redazione è a vantaggio di SOFAR ENTEROLACTIS Duo, che viene associato a una buona efficacia e abbina al contenuto di probiotici anche quello di fibre alimentari.