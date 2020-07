Fenty Skin by Rihanna: la linea vegan e genderless

Esce oggi sul mercato Fenty Skin, una nuova linea di prodotti genderless e vegana firmata Rihanna che promette una pelle sana e luminosa.

Nel pieno dell’estate, dopo un inverno difficile e che ci ha messo a dura prova arriva una nuova linea di prodotti che promette grandi risultati: si chiama Fenty Skin ed è il nuovo successo vegan e genderless della cantante Rihanna. Il prodotto è in uscita proprio oggi, 31 luglio, sul sito dedicato.

La linea propone una gamma di prodotti multitasking per una beauty routine semplice, dalle formule vegan, oil free e senza glutine. L’inci è affidabile, con ingredienti 100% bio. Tra le scelte della cantante: ciliegie delle Barbados, mele cotogne, melone Kalahari, fichi, acido ialuronico e niacinamide, un attivo cosmetico anti-age che aiuta ad attenuare le macchie della pelle. Tutti i prodotti sono pensati per essere integrati al make-up Fenty Beauty e sono stati testati su tutte le tipologie e le tonalità di pelle per adattarsi senza problemi.

L’aspetto davvero interessante è che oltre ad essere a prezzi assolutamente accessibili, il packaging è composto in gran parte di materiali riciclabili e si può utilizzare più volte grazie al sistema re-fill.

La cantante su Instagram ha detto: