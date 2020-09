Fennec: volpe del deserto, caratteristiche e comportamento

Il fennec, conosciuto anche come volpe del deserto, è un mammifero capace di adattarsi a temperature estreme: ecco caratteristiche e comportamento.

Il fennec è un piccolo mammifero che vive fra le sabbie del Nordafrica. Noto anche come volpe del deserto, questo animale ha acquisito di recente una certa popolarità, grazie anche ai social network. Merito del suo aspetto singolare, in particolare delle grandi orecchie. Ma quali sono le caratteristiche di questa specie e, ancora, quale il comportamento in un habitat così caldo e complesso come quello del deserto?

Lontano parente della volpe comune, il fennec è un esemplare abbastanza schivo e poco abituato all’interazione con l’uomo. Di seguito, alcune delle curiosità più importanti su questa singolare specie.

Fennec: le caratteristiche

La Vulpes zerda è una volpe – nota comunemente come fennec oppure volpe del deserto – tipica del deserto nordafricano. La sua presenza si estende per tutta la costa settentrionale del Continente e anche in parte del Medio Oriente, sempre approfittando di habitat sabbiosi e molto caldi di origine desertica.

Conosciuto anche per essere il canide più piccolo del mondo, il fennec si caratterizza per delle dimensioni molto contenute. È lungo dai 20 ai 30 centimetri – fatta eccezione per la coda, da sola lunga 25 centimetri – e pesa all’incirca un chilogrammo. Il viso ricorda da vicino quello di una classica volpe, ma il manto è biondo, affinché vi sia una perfetta mimetizzazione con le dune di sabbia.

L’elemento più identificativo di questa specie sono però le grandi orecchie che, da sole, possono arrivare a misurare ben 15 centimetri di lunghezza. Si tratta di un vero e proprio stratagemma evolutivo, che permette a questi animali di ridurre la temperatura corporea con una fitta rete di capillari. Ancora, la dimensione generosa delle orecchie offre alle volpi del deserto un udito sopraffino, l’ideale per identificare eventuali predatori.

Non è però tutto, poiché le tecniche d’adattamento alle temperature elevate delle aree desertiche sono le più ingegnose. Non solo il manto permette una buona mimetizzazione, ma aiuta a riflettere i raggi solari, mantenendo il corpo più fresco. Ancora, sulle zampe sono presenti dei ciuffetti di fitto pelo che proteggono i cuscinetti inferiori da ustioni a contatto con la sabbia bollente.

Comportamento e socialità

Nonostante la grande capacità di sopportare il caldo, il fennec è un animale perlopiù notturno, grazie alla possibilità di approfittare di temperature più ridotte. Durante la giornata vive in lunghi tunnel scavati nella sabbia, proprio per evitare le ore più calde. Al tramonto abbandona le tane e si trasforma in un provetto cacciatore: si nutre di piccoli insetti, lucertole, uova di rettili e di uccelli. Poiché vive nel deserto, non ha grande accesso all’acqua: per questo ricava tutti i liquidi di cui ha bisogno dalle proprie prede o, seppur raramente, da piccoli frutti trovati tra cespugli spogli.

Le volpi del deserto tendono a vivere in branchi stabili, formati da una decina di esemplari. L’accoppiamento avviene proprio con esemplari dello stesso branco: la gestazione dura circa 50 giorni, per poi dare alla luce un massimo di 5 cuccioli. All’interno del branco risulta un animale estremamente socievole e collaborativo, data la sua natura curiosa. Tale curiosità non viene però espressa nei confronti dell’uomo, per timore, anche se in passato questa specie è stata efficacemente addomesticata. Superata la ritrosia iniziale, si rivela un compagno fedele e giocoso, nonché decisamente intelligente. In ogni caso, l’accudimento domestico di questi animali è vietato a livello internazionale dagli anni ’90.