FCA, pannelli fotovoltaici per il complesso di Mirafiori

FCA installerà presso gli stabilimenti di Mirafiori pannelli fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

FCA annuncia nuovi investimenti sul fronte della sostenibilità e delle fonti rinnovabili. Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles installerà presso il complesso di Mirafiori 150mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici, per una potenza complessiva di 15 MW. Ridurrà così le proprie emissioni di CO2 per circa 5000 tonnellate e fornirà energia per i veicoli elettrificati prodotti nella struttura.

Il progetto rinnovabili vedrà l’installazione di Solar Power Production Units presso le varie strutture di Mirafiori, sui tetti di vari edifici (120mila metri quadrati) e di 1750 parcheggi (ulteriori 30mila metri quadrati).

La realizzazione del progetto avverrà in collaborazione con Edison per quanto riguarda le installazioni sui tetti, in partnership con ENGIE per la parte relativa ai parcheggi. Si aggiungerà un’ulteriore iniziativa, che prevede l’installazione di 850 colonnine di ricarica “nell’intero polo di Torino”; di queste 750 saranno a disposizione esclusiva dei dipendenti FCA. Ha dichiarato Pietro Gorlier, COO della Regione EMEA di Fiat Chrysler Automobiles: