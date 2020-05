Fase 2, FCA lancia Panda e 500 ibride con accessori anti-Coronavirus

FCA ha lanciato le nuove ibride Fiat Panda e 500 con un pacchetto D-Fence che prevede accessori per difendersi dal Coronavirus.

Anche nelle auto si fanno strada accessori per ridurre il rischio contagio da Coronavirus. Un esempio sono le ultime arrivate in casa FCA, ovvero le nuove auto ibride Fiat Panda e Fiat 500 “D-Fence”. Presentate in occasione del primo giorno della Fase 2, le vetture presenteranno alcuni dispositivi per ridurre i pericoli e l’inquinamento all’interno dell’abitacolo.

Il pacchetto “D-Fence” di cui sono dotate Panda e 500 è stato presentato ieri da Olivier François Head of Fiat Brand e Chief Marketing Officer e membro del Group Executive Council (GEC). Le due auto ibride non saranno chiaramente al riparo dal Coronavirus al 100%, ma offriranno una serie di accessori utili a ridurre i pericoli.

Tra gli accessori forniti con le due auto ibride, dotate di soluzione “Mild hybrid“, un filtro per impedire l’ingresso nell’abitacolo delle polveri sottili e del 100% degli allergeni. Un sistema che risulterà utile anche per migliorare la qualità dell’aria all’interno della vettura e che ridurrà del 98%, sostiene FCA, la formazione di batteri e muffe.

Un ulteriore filtro sarà dedicato alla purificazione dell’aria all’interno dell’abitacolo da allergeni come il polline o dai batteri. Le vetture saranno dotate anche di una luce a raggi UV per igienizzare tutte le superfici interne del veicolo, inclusi gli oggetti eventualmente presenti come buste della spesa o simili. Dal punto di vista del prezzo, FCA ha dichiarato che si potrà acquistare una di queste ibride a un prezzo compreso tra 3 e 4 euro al giorno, iniziando a pagare dal prossimo anno.

