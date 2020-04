Fase 2 e seconde case: perché il Governo sta bloccando le famiglie?

Il Governo Conte, con una scelta molto controversa, ha deciso di non consentire l'accesso alle seconde case, relegando gli italiani tra quattro mura fino al 18 maggio.

Nella Fase 2 annunciata da Giuseppe Conte ieri sera c’è un tema che è stato completamente assente nel discorso del premier: l’accesso alle seconde case. Migliaia e migliaia di italiani stavano aspettando il via libera del Governo per trasferirsi nelle case di mare, montagna e campagna ma questo desiderio è stato frustrato. O meglio, Conte ha volutamente glissato sul tema, probabilmente per evitare spostamenti di massa.

Eppure questa dimenticanza è molto grave. Sappiamo infatti come sia proprio la forte densità abitativa delle città uno dei fattori di amplificazione nella diffusione del coronavirus. Al contrario in luoghi di mare, montagna e campagna vi sono spazi aperti, case più distanti una dall’altra e maggiori possibilità di respirare aria pulita.

Purtroppo la scelta del Governo va a pesare ulteriormente non solo sui cittadini ma soprattutto sui bambini, costretti ancora per molto tempo ad accontentarsi di brevi passeggiate e di qualche ora nei parchi, che tuttavia saranno, verosimilmente, sovraffollati.

Non sarebbe stato meglio consentire uno spostamento responsabile verso le seconde case, soprattutto verso abitazioni che hanno giardini e spazi all’aperto? Invece sembra proprio che gli italiani, che con sacrificio sono riusciti ad acquistare o affittare una seconda casa, debbano passare altre tre settimane (considerando anche quella appena iniziata) confinati tra quattro mura, nonostante il caldo che avanza e un bel tempo diffuso in tutta Italia.

Sarebbe bastato adeguare l’autocertificazione per includere anche la possibilità di raggiungere le seconde case, indicando con precisione il punto di partenza e di arrivo. Anche perché dopo più di due mesi, senza alcun controllo sulla propria seconda abitazione, inizia ad essere necessario almeno un controllo per verificare che non vi siano problemi o danni.