Fase 2, CONOU: Italia saprà rimettersi presto in moto

Fonte immagine: CONOU

Dal CONOU un messaggio di augurio alla filiera del recupero degli oli usati e all'Italia intera per l'avvio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

Parliamo di: Coronavirus

Un messaggio di speranza in occasione dell’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A inviarlo è il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, che ha affidato le proprie parole a una campagna diffusa su alcune delle pricipali radio nazionali. La voce narrante è quella di Luca Ward, storico doppiatore di Russell Crowe ne Il Gladiatore. Un augurio rivolto non soltanto alle realtà produttive della propria filiera, ma anche all’intera Italia.

Filiera CONOU per la raccolta degli oli usati che non ha cessato di operare anche durante l’emergenza Coronavirus, perseguendo il suo personale obiettivo di completamento del ciclo degli oli lubrificanti. Un rifiuto potenzialmente pericoloso per l’ambiente, che può così divenire risorsa preziosa in termini di materie prime seconde.

Fase 2 che consentirà alla filiera CONOU di ripartire con maggiore intensità, facilitandone il lavoro e contribuendo al mantenimento di quel primato europeo conquistato negli anni. Ha dichiarato Paolo Tomasi, presidente CONOU: