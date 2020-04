Fase 2: carpooling in sicurezza può evitare picchi di inquinamento

Fonte immagine: Photo by Quaid Lagan on Unsplash

Rischio traffico durante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, le soluzioni di Jojob per un carpooling in sicurezza.

Con il prossimo arrivo della Fase 2 diversi sono gli interrogativi sorti in relazione alla mobilità urbana. È previsto il ritorno alle abitudini pre-Coronavirus per circa 2,8 milioni di lavoratori, che non potendo svolgere le proprie mansioni attraverso lo smart working saranno costretti a recarsi presso la sede aziendale o dell’esercizio commerciale.

Molto si è discusso di sicurezza e mobilità per quanto riguarda la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, a cominciare dal rischio che un ampio ricorso alle auto private porti a elevati livelli di inquinamento atmosferico. Una possibilità che preoccupa l’85% degli italiani secondo una recente indagine condotta da Jojob, la società impegnata nel carpooling aziendale. L’83% degli intervistati ritiene inoltre che l’ambiente debba essere tutelato al pari della salute durante la Fase 2.

Altro dato emerso durante l’indagine è il 60% di coloro che cercheranno alternative al trasporto pubblico, ritenuto poco sicuro, per recarsi al lavoro. Altro potenziale fattore di rischio per l’innalzamento dei livelli di traffico e di inquinamento atmosferico. Per offrire una possibile soluzione al problema Jojob ha presentato una proposta per la sicurezza dei viaggi in carpooling:

Non più di due persone per ciascuno spostamento;

Il passeggero viaggerà sul sedile posteriore mentre il proprietario dell’auto sarà come ovvio alla posizione di guida sul sedile anteriore;

Entrambi dovranno essere dotati di mascherina e guanti;

Sanificazione regolare dell’abitacolo;

Creazione di equipaggi fissi.

Tali disposizioni soddisfano il bisogno di sicurezza del 62% degli intervistati. Ha dichiarato Gerard Albertengo, CEO e Founder di Jojob: