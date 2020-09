Farfalle muoiono alla mostra dei fiori: polemica a Firenze

Fonte immagine: Facebook

Alcune farfalle hanno incontrato la morte durante un evento a Firenze: gli insetti sono stati lasciati in una teca sotto al sole.

Decine di farfalle sono morte durante un evento a Firenze, poiché lasciate in una teca sotto il sole. È quanto è accaduto al Firenze Flower Show, dove i bellissimi insetti sarebbero dovuti diventare i protagonisti di una scenografica liberazione. A dare notizia dell’accaduto è il quotidiano La Stampa, testata che ha raccolto le proteste dei gruppi animalisti, pronti a chiedere giustizia.

La vicenda risale allo scorso 13 settembre, durante il corso di un evento legato alla mostra dei fiori del capoluogo toscano. Stando alle ricostruzioni, le farfalle sarebbero state chiuse all’interno di una teca di plexiglass, in vista della loro liberazione durante l’evento. La scatola sarebbe stata però lasciata sotto il sole: gli insetti non avrebbero quindi retto all’elevata temperatura, andando incontro alla morte.

Il quotidiano riporta l’intervento di Patrizia Malizia, presente all’evento, la quale ha riportato sui social l’accaduto e condiviso le relative fotografie:

Firenze 13 settembre 2020, in occasione del Firenze Flower Show, era previsto un incontro con Gianumberto Accinelli con la liberazione finale delle farfalle. Le farfalle erano chiuse in una teca di plexiglas e posizionate sotto il sole dalle ore 15:00, la liberazione era prevista per le 15:30. Alle 15:35 segnalo alla sicurezza che le farfalle sono in sofferenza, smuovono un po’ la teca ed inizia la conferenza. Alle 16:05 alzano la teca: nessuna farfalla si alza in volo, questo lo scempio.

Farfalle: la denuncia alle autorità

Sempre La Stampa sottolinea che alcune associazioni animaliste si sarebbero rivolte alle autorità competenti, per denunciare l’accaduto. A quanto pare, le farfalle sarebbero morte per l’eccessiva temperatura all’interno della teca. Quest’ultima, esposta ai raggi solari, avrebbe agito come una vera e propria serra, generando un calore interno insostenibile per le farfalle.

La notizia è stata molto dibattuta sui social network: sono moltissimi gli utenti che stanno richiedendo un’indagine il più possibile rapida per accertare le responsabilità.

Fonte: La Stampa