Fantic Motor ISSIMO: e-bike per la città

Fantic Motor ISSIMO è un'e-bike pensata per la città che può essere vista come un anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita.

Parliamo di: Biciclette elettriche

Fantic Motor aveva presentato lo scorso anno un prototipo di una rivoluzionaria e-bike da città. A distanza di un anno il ben noto costruttore di moto italiano ha ufficializzato la versione finale di ISSIMO, un’e-bike che può essere vista come l’anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita. Un prodotto che secondo il costruttore apre un nuovo capitolo della mobilità green grazie a un design che richiama il mondo motociclistico, a una maneggevolezza di una bicicletta e all’impatto ambientale zero possibile grazie all’alimentazione elettrica.

ISSIMO nasce per essere un mezzo di trasporto urbano da preferirsi alle auto e ai mezzi pubblici, per potersi muovere rapidamente con agilità, cosa oggi non possibile a causa dell’enorme traffico dei centri urbani. Il tutto nella massima sicurezza e comfort.

Fantic Motor ISSIMO dispone di un telaio a traliccio a vista, pressofuso in lega di alluminio ad elevata resistenza. Il look di questa e-bike può essere modificato in base ai propri gusti grazie alle cover laterali del telaio, disponibili in numerose colorazioni up to date, facili da applicare e da sostituire. ISSIMO pesa circa 30 Kg e dispone di una forcella ammortizzata, sempre in alluminio, con un’escursione di 80 mm. Nulla è stato lasciato al caso, tutte le componentistiche sono Premium.

Fantic Motor ISSIMO dispone di un cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità pensato per le biciclette elettriche. Funziona come una sorta di variatore automatico. Inserito nel mozzo posteriore, non richiede manutenzioni particolari e assicura la massima fluidità. Il motore dispone di una potenza massima di 250 Watt con una copia massima di 80 Nm. Massima sicurezza anche in frenata grazie ai freni a disco idraulici da 180 mm di diametro, sia all’anteriore, sia al posteriore. La tenuta di strada è eccellente anche grazie allo sterzo FSA e alle ruote FAT da 20” x 4.0.

Capitolo autonomia. Fantic Motor ISSIMO dispone di una batteria da 630Wh in grado di garantire un’autonomia compresa tra i 70 e i 120 Km. Questa speciale e-bike offre pure un display multifunzione retroilluminato che mostra informazioni come autonomia, modalità di guida e tipo di percorso e si può collegare con gli smartphone.

ISSIMO è disponibile in due versioni: Urban e Fun. La prima è pensata per chi si muove solo in città. La seconda per chi non rinuncia alle strade battute e si differenzia per il “codino” sportivo corto e le ruote tassellate. ISSIMO sarà disponibile dal 15 di ottobre ad un prezzo consigliato al pubblico di 2990 euro.