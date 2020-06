Fabbriche di Careggine: il paese fantasma riemergerà dalle acque nel 2021

Fonte immagine: Facebook

Il borgo medievale Fabbriche di Careggine è nella provincia di Lucca e si trova sommerso sott'acqua, nel 2021 sarà di nuovo visibile.

Un borgo medievale scomparso tornerà visibile nel 2021, dopo il 1994: si tratta di Fabbriche di Careggine un paese fantasma situato in Toscana. Divenne tale nel 1947 quando fu costruita una diga sul fiume Edron locale e il villaggio fu inondato dal lago artificiale Vagli. Dopo che la diga fu costruita e il villaggio fu inondato dal lago, tutti i suoi abitanti dovettero partire per le città vicine. Il lago artificiale Vagli è stato svuotato quattro volte dalla sua creazione – nel 1958, 1974, 1983 e 1994. Da quando sono trascorsi 26 anni dall’ultima volta in cui è stato svuotato, il villaggio medievale potrebbe riaffiorare nel 2021.

L’ultima volta che Fabbriche di Careggine è riemersa, 26 anni fa e un gran numero di turisti si è riversato in questo piccolo lago per dare un’occhiata a questo gioiello storico solitamente sommerso; ora si spera che con la riemersione si possa rilanciare il turismo della zona. La notizia è stata confermata anche dall’Enel, proprietaria del lago artificiale e della diga; mentre sono in corso discussioni sullo svuotamento del lago di Vagli, non sono ancora state fissate date ufficiali.