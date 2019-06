F.lli Pinna, 100 anni di formaggi di alta qualità

F.lli Pinna, caratteristiche e qualità dei formaggi prodotti dall'azienda di Thiesi.

A Thiesi dal 1919, due fratelli hanno iniziato a coltivare il loro sogno di far conoscere in tutto il mondo i formaggi della tradizione a cui sono molto legati. Giommaria e Francesco Pinna, grazie a una grande esperienza nella produzione di formaggi sardi e all’amore per la Sardegna, scelgono di riunire alcuni produttori locali per dare vita alla loro società.

Tecnologia e amore per le tradizioni

Un amore verso le tradizioni della propria regione, regione che ha dato i natali ad alcuni dei formaggi più buoni e gustosi del panorama italiano, ma con un occhio sempre attento alle nuove tecnologie. I caseifici dove si producono i formaggi Pinna seguono questo diktat, che permette di mantenere un’alta qualità nel prodotto finale anche grazie all’introduzione di sempre nuove tecnologie.

Infatti, a differenza di molte aziende locali, F.lli Pinna sceglie di inserire nel proprio stabilimento attrezzature per il controllo di ogni fase della produzione. Così da poter garantire al consumatore finale una serie di formaggi gustosi e di altissima qualità.

Le forme di formaggi caprini e ovini – disponibili freschi o stagionati – sono tra le produzioni più apprezzate dagli appassionati di formaggi. Sapori che vanno a pescare nelle tradizioni della Sardegna, come quelli del Brigante e del Capretto, si possono abbinare con semplicità a molti piatti o consumare in purezza al termine del pasto o come accompagnamento di un aperitivo.

Il fiore all’occhiello delle produzioni casearie della F.lli Pinna è rappresentato senza ombra di dubbio dai Pecorini. Disponibili freschi, stagionati o affinati, offrono al palato un’esperienza che difficilmente potrà dimenticare. Dai sapori dolci e evanescenti delle forme più giovani, per arrivare a quelli più forti e gustosi delle forme stagionate. I Pecorini offrono una tavolozza gustativa di prim’ordine, che li rende un formaggio ideale in ogni momento della giornata, ma anche come ingrediente per molte ricette. Dai primi piatti ai dessert, il suo sapore si sposa alla perfezione nelle ricette delle cucine di tutto il mondo.

Latte da animali liberi e locali

Per ottenere un formaggio di alta qualità, le materie prime devono essere solo ed esclusivamente di alta qualità. Proprio per questo, i prati della Sardegna sono il luogo ideale dove far pascolare gli animali che produrranno il latte. La biodiversità botanica di questi pascoli, che dona al latte un gusto e delle proprietà così diverse dal latte prodotto nelle altre regioni italiane, è l’ingrediente principe dei caseifici Pinna.

Una delle frasi più celebri del filosofo Ludwig Feuerbach “L’uomo è ciò che mangia”, racchiude alla perfezione il percorso che l’azienda ha intrapreso. Materie prime di qualità, che grazie al microclima della Sardegna acquisiscono proprietà organolettiche singolari e le tradizionali metodologie di lavorazione tramandate da secoli danno vita a formaggi gustosi e nutrienti.

L’obbiettivo della F.lli Pinna è di produrre forme di formaggio di alta qualità e di farle conoscere in Italia e successivamente in tutto il mondo. Un obbiettivo ambizioso, ma che con dedizione e tanto lavoro è stato raggiunto. Ora, dopo cent’anni dalla sua fondazione, l’azienda è felice di essere conosciuta in tutto il mondo e apprezzata per la qualità dei suoi formaggi.

