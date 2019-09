L’età che avanza fa ingrassare di più: ecco perché

I risultati indicano per la prima volta che i processi di ricambio del tessuto adiposo regolano il cambio di peso del nostro corpo durante l’invecchiamento in un modo che è indipendente da altri fattori. Questo potrebbe aprire a nuovi modi per il trattamento dell’obesità.

In base ai dati raccolti durante la ricerca, condotta monitorando il metabolismo adiposo di 54 individui (uomini e donne) per un arco di 13 anni, gli studiosi hanno riscontrato che per ciascuno di loro dimagrire o mantenere il livello di grasso presente all’inizio delle misurazioni è diventato sempre più difficile col passare del tempo. Come ha sottolineato il dott. Peter Arner, professore del Department of Medicine in Huddinge presso il Karolinska Institutet e tra gli autori principali dello studio:

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.