L'estinzione degli insetti danneggerà l'uomo

Le attività dell'uomo stanno provocando l'estinzione di insetti indispensabili: 30 scienziati suggeriscono 9 linee guida.

Il tasso di estinzione degli insetti sta crescendo a velocità vertiginosa e la scomparsa di molti esemplari potrebbe minare alla stessa sopravvivenza dell’uomo. È quanto sostengono 30 scienziati mondiali, i quali hanno deciso di proporre delle linee guida per proteggere le specie più a rischio.

Le attività dell’uomo, in particolare l’uso di pesticidi, l’inquinamento ambientale e la deforestazione, stanno influenzando negativamente la vita di molti insetti. Secondo Matt Hill, docente presso l’Università di Huddersfield, sarebbe seriamente compromessa la sopravvivenza di macro-invertebrati, come scarafaggi, libellule, api, vermi e molto altro ancora. Tutte specie necessarie per il corretto funzionamento degli ecosistemi:

Forniscono cibo per altri animali e hanno anche un ruolo significativo nella depurazione delle acque potabili, rappresentano quindi un componente indispensabile per la biodiversità.

I cali più significativi si registrano nel Regno Unito, in Colombia, in Finlandia, in Sudafrica e in molte nazioni europee. A influenzare maggiormente la loro distribuzione sono le pratiche non sostenibili di alcuni tipi di agricoltura, in particolare le coltivazioni che fanno ampio ricorso a pesticidi e fertilizzanti di origine chimica. La scomparsa degli insetti avviene sia per via diretta, ovvero con il contatto con queste sostanze, che indirettamente con la contaminazione del suolo e delle vegetazioni.

Per limitare questo processo, gli esperti hanno fornito 9 linee guida che tutte le persone comuni dovrebbero osservare:

Tagliare con meno frequenza il prato, affinché questi insetti possano avere una fonte di nutrimento; Piantare vegetazione nativa del luogo, necessaria alla sopravvivenza degli insetti locali; Evitare pesticidi almeno nei giardini privati, preferendo soluzione organiche; Evitare la rimozione di vecchi alberi o tronchi, poiché ospitano moltissimi insetti; Costruire dei ripari, ad esempio degli alveari di cartone o legno, affinché questi esemplari possano approfittare di zone sicure; Ridurre il proprio impatto sulla produzione di CO2; Supportare le organizzazioni di tutela attive sul territorio; Non importare o rilasciare in natura animali non autoctoni, che potrebbero danneggiare le popolazioni di insetti; Essere più consapevoli dell’esistenza degli insetti, evitando pratiche quotidiane che potrebbero danneggiarli.

