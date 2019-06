Estate 2019: un italiano su quattro punta a viaggi green

Un italiano su quattro punterà a viaggi più green per l'estate, ecco le località più scelte secondo il Summer Vacation Destinations Report 2019.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Per un italiano su quattro le vacanze quest’anno saranno più green. Almeno questo è quanto hanno dichiarato i partecipanti all’indagine “Summer Vacation Destinations Report 2019“, intervistati da TripAdvisor. Diversi gli aspetti che i viaggiatori terranno in maggiore considerazione, a cominciare da una corretta gestione dei rifiuti anche durante le ferie estive.

Viaggi più green per il 26% degli italiani secondo il Summer Vacation Destinations Report 2019, con l’attenzione maggiormente rivolta verso l’impegno al corretto riciclo dei rifiuti (62%). A seguire gli intervistati affermano di voler evitare di abbandonare l’immondizia nelle aree naturali (49%), a cui seguono il contenimento dell’impatto ambientale dei trasporti utilizzati per raggiungere la propria destinazione (32%) e la scelta di strutture di soggiorno eco-friendly (26%).

Per quanto riguarda le destinazioni italiane gli intervistati pongono al primo posto l’Isola d’Elba (Toscana), che risulterebbe quindi la località preferita per le vacanze estive 2019 (già in vetta nell’edizione 2018 del report). Si posizionano al secondo e terzo gradino del podio due famose località romagnole: Rimini e Riccione. Quarta posizione per Vieste (Puglia), seguita da Ischia (Campania), Villasimius (Sardegna), Ricadi (Calabria), Roma (unica località non balneare tra le prime 10 posizioni), San Vito Lo Capo (Sicilia) e Ugento (Puglia).

Le mete preferite al di fuori dei confini italiani vedono Grecia e Spagna assolute dominatrici. Greca la prima destinazione in classifica, Creta, così come la terza (Santorini) e la quinta (Rodi). Secondo posto per Maiorca, in Spagna, seguita al quarto da Ibiza e al sesto da Minorca. Settima posizione per Londra, seguita da New York, Sharm El Sheikh e Parigi.