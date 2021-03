Essiccatore per alimenti: cos’è, e guida alla scelta

L'essiccatore per alimenti è un elettrodomestico che disidrata i cibi per conservarli: ecco cos'è, come funziona, e come sceglierne uno.

Parliamo di: Mangiare sano

L’essiccazione è una tecnica antica che permette di eliminare l’acqua dai cibi in modo da mantenerne il più possibile inalterati i valori nutritivi, per poi conservarli molto a lungo. E se in passato costituiva una procedura molto complicata e faticosa, oggi invece è alla portata di tutti grazie agli essiccatori per alimenti. Ecco cosa sono, come funzionano e a quali caratteristiche bisogna prestare attenzione prima dell’acquisto.

Essiccatore per alimenti: Cosa è

Come detto, l’essiccatore per alimenti è un tipo di elettrodomestico molto economico che permette di disidratare frutta e verdura in modo semplice, veloce, sicuro e igienico. Il funzionamento è piuttosto lineare: una resistenza genera un calore adeguato e costante nel tempo, mentre il sistema d’areazione provvede a eliminare la condensa in eccesso. Tutto quel che l’utente deve fare è riporre la frutta sui cestelli, e premere il pulsante di accensione; dopodiché la macchina farà tutto da sé, simulando in un ambiente sterile e controllato l’effetto combinato del sole e del vento, e con in più il vantaggio di accelerare enormemente i tempi. Il risultato è un prodotto essiccato alla perfezione, sano, facile da trasportare e conservare.

È grossomodo quel che farebbe un forno, ma con un paio di giganteschi vantaggi: gli essiccatori consumano molto meno, e inoltre sono dotati di ventole per eliminare l’umidità (che invece nel forno continuerebbe ad aleggiare, costringendo a continue aperture dello sportello).

La maggior parte dei modelli in circolazione prevede dei cestelli traspiranti in plastica o acciaio su cui adagiare gli alimenti; la frutta più grossa va tagliata a fette, mentre quella più piccola -tipo albicocche, mirtilli, fragole- può essere lasciata anche intera; chiaramente, pezzi più sottili e piccoli accelerano le cose (meglio se tagliati longitudinalmente, così da aumentare la superficie esposta all’aria).

La temperatura in ogni caso non supera mai i 40-50 gradi, e ciò consente di massimizzare la resa senza cuocere né intaccare le proprietà nutritive e organolettiche dei cibi. La durata della procedura varia a seconda dalla varietà e dalla quantità degli alimenti scelti, e dalle caratteristiche dell’apparecchio. In generale comunque ci vogliono dalle 4 alle 24 ore, e potete essiccare un po’ tutto, incluse frutta e verdure fresche, peperoncini, alcuni tipi di funghi e molti tipi di semi e cereali.

Essiccatore Alimentare: Vantaggi

I vantaggi derivanti dall’acquisto di un essiccatore sono moltissimi; si tratta di un prodotto che si ripagherà in poco tempo, soprattutto se siete amanti della frutta secca e del mangiar sano. Ecco sinteticamente perché:

Maggiore Controllo: Potete selezionare la varietà di frutta che preferite e quindi avere controllo assoluto sulle calorie. Scegliendo mele annurche, ad esempio, otterrete chips dal basso contenuto di zuccheri; la frutta particolarmente matura, invece, ci evita di dover aggiungere zuccheri in un secondo momento. La stragrande maggioranza dei prodotti industriali infatti addiziona zuccheri o sale, anidride solforosa, aromi oppure oliacci di chissà che provenienza. Gestendo invece in casa dall’inizio alla fine il processo di essiccazione, si sa cosa si mangia.

Potete selezionare la varietà di frutta che preferite e quindi avere controllo assoluto sulle calorie. Scegliendo mele annurche, ad esempio, otterrete chips dal basso contenuto di zuccheri; la frutta particolarmente matura, invece, ci evita di dover aggiungere zuccheri in un secondo momento. La stragrande maggioranza dei prodotti industriali infatti addiziona zuccheri o sale, anidride solforosa, aromi oppure oliacci di chissà che provenienza. Gestendo invece in casa dall’inizio alla fine il processo di essiccazione, si sa cosa si mangia. Risparmio: Potete produrre snack salutari e buoni, perfetti per lo yogurt della colazione o per la merenda dei bambini, con una spesa incredibilmente contenuta rispetto ai rari e costosi prodotti del supermercato. Senza esagerare, chiaramente, perché l’essiccazione concentra gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta (in compenso però mantiene fibre, sali minerali come magnesio, potassio e selenio, e la maggior parte delle vitamine incluse Vitamina C, Betacarotene e Vitamina A).

Potete produrre snack salutari e buoni, perfetti per lo yogurt della colazione o per la merenda dei bambini, con una spesa incredibilmente contenuta rispetto ai rari e costosi prodotti del supermercato. Senza esagerare, chiaramente, perché l’essiccazione concentra gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta (in compenso però mantiene fibre, sali minerali come magnesio, potassio e selenio, e la maggior parte delle vitamine incluse Vitamina C, Betacarotene e Vitamina A). Maggiore Salute: Quando, davanti la tv in salotto, viene craving di qualcosa di buono, la frutta secca costituisce un’alternativa più sana rispetto a patatine o dolcetti industriali, e di sicuro più ricca di nutrienti.

Tipi di Essiccatore Alimentare

Sul mercato esistono grossomodo due tipi di essiccatore: quello verticale, il più economico e diffuso a livello domestico, e quello orizzontale che però è destinato ad usi professionali o industriali. Il secondo è potente ed efficiente, tant’è che funziona perfino con la carne ma costa molto di più ed è anche più voluminoso. L’essiccatore verticale invece è più economico e compatto, ma funziona solo con frutta a verdura. In ogni caso, a prescindere dal modello che si preferisce, queste sono le caratteristiche che occorre tenere a mente prima dell’acquisto:

Distribuzione Calore & Aria: Di per sé il processo di essiccazione è molto elementare, tant’è che può essere fatto anche all’aria aperta sotto il sole d’agosto. L’importante è che il calore venga distribuito in modo il più possibile omogeneo tra i ripiani dell’essiccatore. A questo scopo, meglio tagliare la frutta in modo che non ostruisca il passaggio dell’aria, e poiché necessariamente alcune parti dell’elettrodomestico risulteranno piùà lontane dalla fonte di calore, può avere senso scegliere un prodotto che sia facile da aprire al volo per cambiare l’ordine dei cestelli a metà processo. E qui arriviamo al punto successivo. Praticità: L’ideale è un essiccatore che faccia tutto da sé dall’inizio alla fine; della serie: si preme play, e si torna direttamente dopo 6 ore per fare merenda. Scegliere un prodotto affidabile e robusto significa risparmiarsi l’assillo di dover controllare ogni mezz’ora che sia tutto a posto. Inoltre, non sottovalutate l’importanza della facilità di smontaggio, perché dopo ogni sessione di essiccazione bisogna ripulire tutto (meglio prodotti lavabili in lavastoviglie). Prezzo: Un disidratatore alimentare può costare da 30€ a 300€, con picchi anche di 600€ per i modelli orizzontali professionali. Chiaramente, i modelli più costosi tendono ad essere più ampi (dunque producono più frutta secca per sessione), hanno una distribuzione adeguata del calore che rende superfluo cambiare posizione ai cestelli, e spesso includono termostati e timer che rendono il processo per lo più automatico. Un prodotto base costa meno ma richiede un po’ di pazienza in più. Il nostro consiglio, se è il primo essiccatore che comprate, è di scegliere un prodotto di fascia media, così da non rischiare di restare delusi. Grandezza: Scegliete un modello che produca la quantità di frutta secca di cui avete bisogno. Un conto è una casa con una o due persone, un conto una famiglia con orde di teenager perennemente famelici. Inoltre, considerate sempre che la frutta secca è ricca degli zuccheri naturali della frutta; dunque un po’ fa bene, ma troppa alza il picco glicemico, quindi occhio. Rumore: Gli essiccatori domestici possiedono ventole per la circolazione dell’aria che generano rumore, e il valore in decibel cambia da prodotto a prodotto. Se questa è una variabile importante, fate in modo di optare per il modello col minor impatto sonoro. Feature avanzate: Tipi diversi di cibo richiedono tempi e temperature diverse, per cui, se rientra nel budget, conviene scegliere essiccatori dotati di termostato, timer e funzione di auto-spegnimento.

Essiccatore Alimentari: I migliori del 2021

Ottimo Entry Level Spice Teseko SPICE TESEKO essiccatore disidratatore per alimenti 5 scomparti temperatura regolabile 35-70 gradi. Plastica senza BPA. 31,99 € su Amazon 44,90 € risparmi 13 €

A 5 Ripiani Arendo Essiccatore Elettrico Arendo - Essiccatore Elettrico a 5 ripiani - 350 W - Disidratatore per alimenti frutta verdura carne funghi - con timer integrato. 64,99 € su Amazon

Perfetto per Frutta di Piccolo Taglio Essiccatore Alimentare Etnazon Essiccatore Alimentare Frutta e verdura disidratatore per alimenti 5 ripiani prodotto certificato. 99,00 € su Amazon

Da 500W Klarstein Arizona Klarstein Arizona - Disidratatore , Essiccatore di Carne e Frutta , Essicatrice , 500 Watt , 35-70 ° C. Facile da usare. 139,99 € su Amazon