Esistono dei pappagalli in grado di fare il calcolo delle probabilità

Fonte immagine: Istock

Un pappagallo in via di estinzione originario della Nuova Zelanda sarebbe in grado di fare calcoli complessi come quello delle probabilità.

Parliamo di: Animali esotici

Vive sulle montagne della Nuova Zelanda e sarebbe intelligentissimo, si tratta del Pappagallo Kea, ad oggi dichiarato specie in via di estinzione. Sottoposto ad un esperimento, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature communications, sarebbe stato messo a confronto con altre specie di uccelli del luogo. Gli sarebbero stati mostrati due barattoli di vetro contenenti sia gettoni neri, a cui corrispondeva una ricompensa in cibo, sia gettoni arancioni, ai quali invece non corrispondeva alcuna ricompensa. Nella prima fase dell’esperimento, i due barattoli contenevano lo stesso numero di gettoni, ma in uno prevalevano quelli neri. Nella maggior parte dei casi, i pappagalli hanno indicato proprio quel barattolo, sapendo che il ricercatore avrebbe avuto più probabilità di pescarvi un gettone nero.

Successivamente, i due barattoli contenevano lo stesso numero di gettoni neri, ma in uno prevalevano gli arancioni. I pappagalli hanno dimostrato di saper valutare le proporzioni e scegliere quindi il barattolo contenente meno gettoni arancioni. Infine, gli animali hanno anche dato prova di riuscire a distinguere un ricercatore dall’altro. Un vero portento. Finora, quest’abilità sembrava appartenere soltanto agli ominidi, cioè all’uomo e alle grandi scimmie, ora invece la situazione sembra ribaltarsi completamente. Cosa c’è da aspettarsi dal futuro?