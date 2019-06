Esercizio fisico riduce mortalità prematura, anche iniziando dopo i 40

Praticare regolarmente esercizio fisico riduce il rischio di mortalità prematura, anche per chi inizia dopo i 40 anni.

L’esercizio fisico fa bene a qualsiasi età. Migliora lo stato di salute generale, ha un effetto positivo sull’umore e riduce drasticamente il rischio di mortalità prematura. Anche se si inizia dopo i 40 anni e non si è mai praticata prima alcuna attività sportiva o amatoriale. A sostenerlo uno studio condotto dai ricercatori della University of Cambridge, pubblicato sulla rivista scientifica British Medical Journal.

I ricercatori di Cambridge hanno seguito per otto anni 14.599 cittadini britannici, residenti a Norfolk, valutandone l’aspettativa di vita in funzione di quanto esercizio fisico svolgessero durante la settimana. Stando a quanto riportato su BMJ nel corso dello studio si sono verificate 3.148 morti, di cui 1.091 per tumori e 950 per malattie cardiovascolari. Secondo i risultati forniti allenarsi per 2 ore e mezza ogni sette giorni consente di ridurre il rischio di mortalità prematura del 13%. Allenamento regolare come rimedio naturale per vivere più a lungo quindi, con dati ancora più sorprendenti se si considera che per coloro che non avevano mai svolto alcuna attività la percentuale si attestava intorno al 25%.

Il vero e proprio boom nella riduzione della mortalità prematura lo hanno fatto registrare coloro che svolgevano già precedentemente esercizio fisico, ma hanno deciso una volta giunti alla mezza età di incrementare la loro attività settimanale. In questo caso si parla di una percentuale pari al 42%. Hanno concluso i ricercatori: