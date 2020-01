Esercizio fisico: proteina può replicare gli effetti dell’allenamento

Una proteina potrebbe in futuro sostituire l'esercizio fisico per chi vuole tornare in forma, ma non può allenarsi: la scoperta dagli USA.

Replicare gli effetti dell’esercizio fisico anche senza allenamento. Possibile secondo i ricercatori della University of Michigan, guidati dal dott. Myungkin Kim. Merito di una proteina, la Sestrina, che mimerebbe gli effetti dell’attività muscolare migliorando lo stato di forma. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications.

Lo studio sugli effetti della Sestrina nel mimare i vantaggi dell’esercizio fisico è stato condotto sui moscerini della frutta e sui topi. Si è scoperto che in corrispondenza di un’intensa attività muscolare verrebbe prodotta tale proteina, che migliorerebbe lo stato di forma degli esemplari analizzati.

Tale proteina permetterebbe sia di incrementare la massa muscolare che di tornare in forma e di bruciare più grassi. La stessa sostanza verrebbe prodotta anche nell’uomo in occasione dello sforzo fisico, inducendo i ricercatori a ritenerla un metodo per migliorare lo stato di forma anche in assenza di allenamento.

Negli esemplari a cui viene impedito di rilasciare Sestrina non sono stati registrati gli effetti di miglioramento della forma fisica in seguito all’attività muscolare. Per contro nei moscerini modificati per produrre un maggiore quantitativo di questa proteina i benefici si evidenziavano anche in assenza di allenamento. Ha concluso il dott. Jun Hee Lee, della University of Michigan:

Questo studio indipendente evidenzia che la Sestrina da sola è sufficiente per produrre molti benefici legati al movimento fisico e all’esercizio.

Benefici che in futuro potrebbero essere replicati anche nei pazienti impossibilitati a svolgere regolare esercizio fisico, ma che necessitano di ripristinare un adeguato tono muscolare.

Fonte: Daily Mail