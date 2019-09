Esercizio fisico: mai troppo tardi per iniziare, ecco perché

Fonte immagine: Foto di Wokandapix da Pixabay

Iniziare a praticare esercizio fisico è utile anche se in età avanzata, ecco perché secondo uno studio della University of Birmingham.

Parliamo di: Tornare in forma

Dedicarsi all’esercizio fisico fa bene e aiuta a mantenersi in salute. Non è necessario dedicarsi a tale attività fin da giovanissimi, anche in età avanzata è possibile ottenere dei preziosi benefici. A sostenerlo i ricercatori della University of Birmingham, il cui studio è stato riportato sulla rivista scientifica Frontiers in Physiology.

In particolare dal praticare esercizio fisico tra i 70 e gli 80 anni deriverebbe un miglioramento del tono muscolare paragonabile a chi si è dedicato tutta la vita allo sport. Secondo gli studiosi britannici non è quindi mai troppo tardi per tornare in forma. La ricerca è stata condotta dividendo i partecipanti in due gruppi: nel primo sono stati inclusi 7 uomini ritenuti “atleti esperti” ancora impegnati ad alti livelli nelle rispettive discipline sportive; nel secondo 8 individui che non avevano mai partecipato ad allenamenti “strutturati”. Tutti i volontari erano nei loro “70” od “80”.

Ogni partecipante ha ricevuto un isotopo tracciante sotto forma di “acqua pesante”, svolgendo poi una singola sessione di esercizio fisico (inclusi macchinari e sollevamento pesi). Sono stati effettuati esami sui muscoli dei volontari sia 48 ore prima dell’esercizio che dopo l’attività, al fine di analizzare la risposta dei muscoli alla prova: dai risultati è emerso che entrambi i gruppi hanno mostrato la stessa capacità di costruire tessuti muscolari dopo l’allenamento.

Come ha affermato la dott.ssa Leigh Breen, prima firma dello studio, non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi, ma occorre ricordare che i vantaggi per la salute incrementano notevolmente se si conduce una vita attività già in età meno avanzata: