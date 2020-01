Esercizio fisico con febbre o raffreddore: quando evitare di allenarsi

Praticare esercizio fisico in inverno può non essere sempre consigliato in presenza di malesseri come febbre e raffreddore, il parere dell'esperto.

Allenarsi in inverno può non essere sempre la scelta più opportuna. Questo il parere del dott. Jayson Loeffert, medico dello Sport presso il Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, con riferimento specifico a eventuali stati di malessere relativi a febbre, mal di gola e raffreddore. Condizioni che non sempre fermano gli sportivi più appassionati, ma che in alcuni casi dovrebbero spingere a maggiore cautela.

In caso di raffreddore ad esempio il consiglio dell’esperto è quello di allenarsi senza problemi, ovviamente a condizione di non avere serie difficoltà respiratorie o di mostrare eccessiva stanchezza. Secondo il dott. Loeffert la corsa ad esempio può portare a una maggiore espansione dei polmoni e a un aumento della frequenza cardiaca, utile quest’ultima per migliorare l’ossigenazione del sangue. In più l’attività fisica può rappresentare un rimedio naturale per migliorare l’umore.

Da valutare più attentamente il nuoto, attività che potrebbe creare maggiori difficoltà di respirazione e risultare oltremodo faticosa. Sia in questo caso che relativamente alla corsa è consigliato astenersi dall’allenamento qualora si soffra di sintomi gastrointestinali.

Niente esercizio fisico anche in presenza di febbre, in considerazione del fatto che la pratica sportiva potrebbe portare a un ulteriore incremento della temperatura corporea.