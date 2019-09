Esercizio fisico: chi è più attivo è più intelligente

Fonte immagine: Photo by Morgan Sarkissian on Unsplash

L'esercizio fisico come chiave per un cervello più in salute e una memoria migliore: ecco tutti i benefici secondo uno studio tedesco.

Praticare con regolarità esercizio fisico aiuta il cervello a mantenersi in forma. Allenare il corpo ha effetti benefici anche per la memoria e le funzioni cognitive secondo quanto affermato dai ricercatori dell’Università di Münster (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, WWU), il cui studio ha coinvolto 1206 giovani di età media pari a 28 anni (inclusi nello studio “Human Connectome Projects”).

Gli studiosi tedeschi hanno analizzato il livello di forma fisica dei giovani partecipanti, sottoponendoli inoltre a risonanza magnetica di controllo. Stando ai dati ottenuti coloro che erano in grado di camminare più a lungo mostravano al contempo una maggiore integrità strutturale relativamente alla materia “bianca” del cervello. Questi ultimi hanno mostrato anche i risultati migliori in alcuni test mirati a valutarne la memoria, le prestazioni cognitive e l’acume intellettivo.

L’esercizio fisico è risultato un ottimo strumento per ossigenare meglio il cervello, spiegano i ricercatori, stimolando il flusso sanguigno al suo interno. La particolare estensione dello studio ha permesso inoltre di fornire basi più solide alle conclusioni tratte, ha commentato l’autore principale della ricerca il dott. Jonathan Repple:

La grande forza di questo lavoro è la dimensione della banca dati. Normalmente quando hai a che fare con un lavoro basato sulla risonanza magnetica un campione di 30 è piuttosto buono, ma l’esistenza di una così estesa banca dati ci ha permesso di eliminare fattori potenzialmente fuorvianti e rafforzare considerevolmente l’analisi.

Un recente studio condotto dalla University of Birmingham ha evidenziato invece l’utilità dell’esercizio fisico per il miglioramento del tono muscolare anche quando si è in avanti con gli anni. Secondo lo studio britannico non è mai troppo tardi per aumentare il proprio livello di attività, anche iniziando durante la terza età è possibile cogliere alcuni importanti benefici per mantenersi in salute e ridurre i possibili danni legati all’invecchiamento.