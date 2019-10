Escherichia Coli: non lavare le mani più pericoloso dei cibi crudi

Ecco quindi che lavarsi le mani rappresenterebbe un modo sia per limitare il contagio, sia da parte del soggetto infetto (che così eviterebbe di trasportare altrove il batterio) che per quanto riguarda il soggetto sano (che eviterebbe di portare alla bocca mani potenzialmente contaminate). Un discorso valido anche per quanto riguarda la prevenzione dell’influenza, con la pulizia delle mani fondamentale soprattutto in caso di contatto con superfici comuni come quelle presenti su bus, metropolitana, uffici e ospedali.

Quando si tratta di Escherichia Coli non lavarsi le mani potrebbe risultare più pericoloso che consumare cibi crudi. A sostenerlo alcuni ricercatori della University of East Anglia’s Norwich Medical School, guidati dal prof. David Livermore. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista The Lancet: Infectious Diseases.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.