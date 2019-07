Eruzione Stromboli: violente esplosioni, turisti fuggiti in mare

Violente esplosioni stanno scandendo l'attuale eruzione dello Stromboli, panico tra i turisti: allertati Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Violenta eruzione dello Stromboli. Nel pomeriggio è scattato il panico tra i residenti e i turisti che si trovano sull’isola delle Eolie, in Sicilia, costretti a mettersi al riparo a causa delle esplosioni che stanno scandendo l’attività del vulcano. Particolare preoccupazione a Ginostra, con i residenti che hanno deciso di abbandonare le proprie case usufruendo dell’assistenza della Protezione Civile.

Terrorizzati dalla violenza dell’esplosione registrata dall’INGV alle 16:46 alcuni turisti hanno cercato rifugio barricandosi all’interno delle abitazioni e in alcuni casi persino gettandosi in mare. Secondo quanto ha commentato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si tratta di “Una tra le maggiori esplosioni registrate sullo Stromboli”, Iddu per gli abitanti dell’isola. Due “trabocchi lavici” si sarebbe riversati sulla “Sciara del fuoco” prima dell’esplosione.

Si registrano inoltre i primi incendi, che al momento hanno interessato canneti e altri terreni. La segnalazione di ripetute esplosioni e conseguenti terremoti riguardanti lo Stromboli da parte dell’INGV ha fatto scattare l’intervento immediato della Protezione Civile regionale. Sul posto anche Carabinieri, membri del nucleo Forestale e Vigili del Fuoco, che hanno confermato lo scoppio di incendi in aree verdi a causa della caduta di “materiale incandescente”. Non si segnalano al momento vittime o feriti.