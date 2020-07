Spiagge italiane, 50% delle coste a rischio erosione

Spiagge italiane a rischio erosione, in pericolo circa il 50% dei litorali secondo il rapporto presentato da Legambiente.

Il 50% delle spiagge italiane è a rischio erosione. Questo il bilancio tracciato da Legambiente nel rapporto sullo stato di salute dei litorali italiani. In corrispondenza di tale report l’associazione ambientalista ha presentato anche il portale dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani, promosso con il supporto scientifico degli atenei di Pescara, Ancona, Bari, Ascoli, Firenze, Genova, Messina, Trento, Venezia e di enti di ricerca tra i quali figurano CMCC, CRESME, ENEA e GNRAC.

Questo il bilancio presentato da Legambiente, basato sui dati elaborati dal geologo marino Diego Paltrinieri:

Su circa 8.000 chilometri di litorale, le coste basse sabbiose (che sono quelle sostanzialmente erodibili) coprono 3.770 chilometri, di cui 1.750 chilometri sono attualmente in erosione: per un tasso di erosione del 46,4%. Negli ultimi 50 anni i litorali in erosione sono triplicati: è come aver perso in media 23 metri di profondità di spiaggia per tutti i 1.750 km di litorale in erosione.

I dati evidenziano inoltre un profondo dislivello tra Nord e Sud del Paese, con picchi fino al 60% nelle regioni di Sicilia e Calabria. Le opere marittime connesse al sistema portuale nazionale si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 2.250 chilometri (dati ISPRA 2010). Questa profonda artificializzazione del litorale ha innescato fenomeni di erosione dovuti in sostanza alla alterazione della naturale dinamica litoranea.