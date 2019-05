Erica, la colonnina per la ricarica delle e-bike debutta sul Mortirolo

Fonte immagine: Resegoneonline

I ciclisti in sella ad una e-bike potranno affrontare senza timori il Mortirolo grazie ad Erica, un nuovo punto di ricarica per bici elettriche.

Il Mortirolo è una delle più iconiche e difficili salite che caratterizzano il Giro d’Italia. Per chi gira in montagna in e-bike c’è un motivo in più per affrontare questa scalata senza il rischio di rimanere a corto di batteria. Aevv Impianti, un’azienda impegnata nel settore delle smart city e delle soluzioni innovative, ha inaugurato una colonnina per le bici a pedalata assistita proprio sul passo del Mortirolo alla vigilia del passaggio dalla Carovana Rosa. A questo punto di ricarica è stato dato il nome di Erica, una scelta fatta per evocare il tipico fiore alpino dell’area in cui è stata realizzata.

Questa colonnina per le e-bike è stata collocata accanto ad una struttura di assistenza per i ciclisti realizzata dal consorzio turistico locale. I ciclisti potranno quindi riposare e rifocillarsi mentre la loro e-bike si ricarica.

Erica è dotata di ben 4 prese per la ricarica delle e-bike oltre a 4 porte USB da cui è possibile ricaricare il proprio smartphone. La posizione di Erica può essere identificata mediante app, in modo tale che il ciclista potrà organizzare i suoi tragitti scadenzando le soste dove sono presenti anche gli altri punti di ricarica per le bici elettriche.

Paolo Lazzarini, l’ideatore di Erica, ha voluto sottolineare che è stato scelto il Mortirolo in quanto luogo di forte richiamo per tutti gli amanti della bici. Tuttavia, Erica ben si adatta ad essere utilizzata altrove, anche nei centri urbani.

Obiettivo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare la mobilità sostenibile come ha sottolineato Giovanni Chighine, referente della business unit Energia e Tecnologie Smart, di cui Aevv Impianti fa parte. L’utilizzo di Erica è gratuito.