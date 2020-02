Eolico offshore: 2019 anno record in Europa, installati 3,6 GW

Il 2019 si è dimostrato un anno record per l'eolico offshore, con 3,6 GW di nuova potenza installata.

Quello da poco concluso è stato un anno record per l’eolico offshore. Durante il 2019 l’Europa si è arricchita di 3,6 GW di potenza “fuori costa”, portando la capacità dell’energia eolica marina a 22 GW. Dieci i parchi messi in funzione secondo il rapporto presentato da WindEurope, con il Regno Unito in prima fila con l’entrata in esercizio di 1,7 GW.

Se il Regno Unito guida la mini classifica, a completare il podio sono Germania (1,1 GW) e Danimarca (374 MW); quest’ultima è seguita a brevissima distanza dal Belgio (370 MW). Il Portogallo si segnala per l’aver provveduto a installare 8 MW su piattaforme flottanti.

La crescita dell’eolico offshore contribuisce secondo WindEurope alla riduzione dei suoi costi, tra i 40 e i 50 euro per MWh, che risulterebbero ad oggi più bassi rispetto a quelli richiesti per la costruzione di centrali a gas, a carbone o nucleari. Ha dichiarato Simone Togni, presidente ANEV:

L’eolico offshore sta dimostrando ogni anno il suo potenziale e la sempre maggiore maturità che ne farà nel prossimo decennio la tecnologia più interessante. È necessario che anche nel nostro Paese si predispongano gli strumenti necessari a supportare tale tecnologia, magari anche promuovendo applicazioni innovative come le piattaforme flottanti che potrebbero avere un ruolo centrale per la crescita a livello globale di tale tecnologia.

Soddisfazione espressa da Giles Dickson, CEO WindEurope: