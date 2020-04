Enzimi mangia plastica, bottiglie riciclate in poche ore

Fonte immagine: Foto di Hans Braxmeier da Pixabay

Presentato un sistema di riciclo della plastica basato su un enzima, in grado di digerirla in poche ore.

Parliamo di: Plastica Riciclo

Un enzima permetterà di ridurre la plastica in materiale riutilizzabile in alcune ore. Si tratta di un elemento presente nel comune compost, e che se adeguatamente modificato in laboratorio si rivela molto efficace nel trattare le bottiglie PET (quelle comunemente utilizzate per le bevande). A presentare il sistema è la Carbios, società che si avvale anche del supporto di alcune grandi compagnie tra le quali Pepsi e L’Oréal.

Si tratta di un enzima scoperto nel 2012, ma caduto nel dimenticatoio e soltanto ora recuperato. A dichiararlo il Prof. Alain Marty della Université de Toulouse, in Francia, a capo della divisione scientifica di Carbios. La tecnologia che vede protagonista l’enzima mangia-plastica è stata presentata ieri sulla rivista Nature.

Contrariamente a quanto avviene per diverse procedure di riciclo esistenti, spiegano i ricercatori, l’utilizzo di questo enzima modificato permette di riciclare la plastica PET e riutilizzarla per la produzione di nuove bottiglie (anziché per la sola realizzazione di pavimentazioni o vestiti). Al fine di rendere il processo più rapido la plastica viene tritata e portata a una temperatura di 72°C, così da favorire la “digestione” da parte dell’enzima.

La produzione dell’enzima è oggetto di una collaborazione tra la Carbios e la Novozymes e costerebbe circa il 4% di quanto costerebbe produrre bottiglie da plastica “vergine”. Il rischio però è che l’intero processo portare, includendo il riscaldamento e la triturazione della plastica, a costi superiori a quelli di un prodotto realizzate con materie prime ricavate dal petrolio. Martin Stephan (vice-direttore esecutivo di Carbios) ha affermato che stanno lavorando affinché si possa passare a un’efficienza su scala industriale tra il 2024 e il 2025.

Fonte: The Guardian