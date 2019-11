Eni gas e luce: sempre più energie rinnovabili con Evolvere

Eni gas e luce acquisisce il 70% di Evolvere, con opzione per il restante 30%, puntando con decisione verso il fotovoltaico e la fonti rinnovabili.

Eni gas e luce acquisisce il 70% di Evolvere Spa e guarda con sempre maggiore decisione alle energie rinnovabili. La controllata (al 100%) Eni può vantare anche la possibilità di acquisire il restante 30% a parametri già stabiliti. Un ulteriore passo in avanti verso la strategia di supporto alla transizione energetica del gruppo italiano.

L’acquisizione da parte di Eni gas e luce si evidenzia soprattutto nella forte presenza di Evolvere Spa nel campo della generazione distribuita in Italia, vantando circa 11mila impianti fotovoltaici in gestione. Di questi circa 8mila sono di proprietà e installati presso clienti domestici e business. Fotovoltaico che può contare su una potenza complessiva vicina ai 58MW.

Evolvere porta in Eni un’offerta che parte dalla vendita passando per installazione e manutenzione, sia degli impianti fotovoltaici che dei sistemi di accumulo; destinatari sia gli utenti domestici che business, potenze disponibili fino a 20KW. Una piattaforma tecnologica proprietaria permette ai clienti finali di monitorare e gestire l’abitazione anche da remoto, permettendo di contenere i consumi domestici.

Per quanto riguarda il futuro Evolvere porta in Eni anche servizi legati alle soluzioni UVAM (Unità Virtuali Abilitate Miste) residenziali, attualmente in fase pilota in Lombardia. Ha dichiarato Alberto Chiarini, AD Eni gas e luce: