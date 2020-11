Energie rinnovabili, il 2020 sarà un anno record per la crescita

Energie rinnovabili in piena crescita anche nel 2020, che si preannuncia come un anno record per le fonti verdi secondo il rapporto dell'AIE.

Il 2020 sembra destinato a diventare un anno record per le energie rinnovabili. A segnalarlo è l’AIE, l’Agenzia Internazionale dell’Energia, in un rapporto (“Renewables 2020, Analysis and forecast to 2025”) presentato nella giornata di ieri a Parigi. Mentre l’economia mondiale frena a causa della pandemia di Covid-19, il mercato delle fonti verdi sembra vivere un momento sostanzialmente positivo.

Primato 2020 con nuovi impianti per 200mila megawatt. Inoltre tali installazioni rappresentano il 90% dell’aumento di potenza totale registrato nell’anno in corso. Il 2021 non sarà da meno sul fronte delle fonti rinnovabili, prosegue AIE, anche se a tali incrementi si contrappongono dei passi indietro per quanto riguarda biocarburanti e bioenergie applicate all’industria.

Secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE, l’elezione di Joe Biden a 46esimo Presidente degli Stati Uniti sta creando notevoli aspettative anche sul fronte rinnovabili:

Le energie rinnovabili sono resilienti alla crisi del Covid, ma non alle incertezze politiche. I governi possono affrontare questi problemi per contribuire a realizzare una ripresa sostenibile e la transizione verso l’energia pulita. Per esempio, se saranno attuate le politiche proposte per l’elettricità pulita dalla prossima Amministrazione Biden, negli Stati Uniti potrebbero avere un dispiegamento molto più rapido di fotovoltaico ed eolico, con un contributo a una più rapida decarbonizzazione del settore energetico.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha sottolineato però come la politica proceda a un ritmo molto più lento rispetto a quello del mercato. A questo si aggiunge quanto affermato in conclusione da Birol, secondo cui le energie rinnovabili da fotovoltaico ed eolico potrebbero superare ben presto sia il gas naturale (entro il 2023) che il carbone (2024):