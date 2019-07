Enel X lancia JuicePass, sostituirà X Recharge

Fonte immagine: Anton Opperman via iStock

Enel X lancia la nuova app JuicePass che va a sostituire X Recharge che permette di accedere ad oltre 6.100 punti di ricarica pubblici in tutta Europa.

Parliamo di: Auto elettriche

Enel X sta annunciando diverse novità in questi giorni. Dopo aver comunicato che attraverso la sua app sarà possibile ricaricare le auto elettriche presso gli operatori infrastrutturali SMATRICS e IONITY in alcuni Paesi europei, adesso l’azienda italiana che si occupa di mobilità elettrica ha lanciato la nuova app JuicePass che sostituisce la vecchia X Recharge e che introduce alcune interessanti novità.

Va evidenziato subito che la nuova app arriva come aggiornamento della vecchia. Dunque non ci sarà alcun bisogno di rimuovere la vecchia app X Recharge perché basterà solamente aggiornarla. Con JuicePass sarà possibile ricaricare l’auto in ambiente domestico o lavorativo, oltre a poter accedere a una rete composta da oltre 6.100 punti di ricarica pubblici in 18 Paesi europei.

Inoltre entro luglio JuicePass sarà disponibile anche negli app store di Spagna, Romania e Stati Uniti. Tra le nuove funzionalità messe a disposizione da JuicePass si menziona il “RADAR”, con notifiche giornaliere push sull’attivazione di nuovi punti di ricarica entro un raggio di 100 chilometri dalla località selezionata. Ancora, arriva il “RATING” che permette di valutare l’esperienza di ricarica dopo il rifornimento.

Gli utenti elettrici potranno anche disporre della possibilità di poter per monitorare l’andamento della ricarica in tempo reale con informazioni dettagliate sulla velocità di ricarica durante l’intera sessione. Grazie alla nuova JuicePass, viaggiare con le auto elettriche sarà ancora più facile, non solo in Italia. L’app continua a permettere di poter attivare un proprio profilo, prenotare i punti di ricarica e gestire e pagare i servizi.

Nel futuro arriveranno nuove funzionalità per incorporare nuovi servizi offerti da Enel X e parti terze per offrire ai clienti un’esperienza integrata di mobilità tramite un unico punto di accesso. JuicePass gestirà tutte le soluzioni di ricarica di Enel X come JuiceBox, JuicePole e JuicePump. Alberto Piglia, responsabile e-Mobility di Enel X, si è così espresso su questa importante novità: