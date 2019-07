Enel sottoscrive impegno ONU per riduzione CO2 entro il 2050

Fonte immagine: Foto di skeeze da Pixabay

Enel ha aderito all'impegno di azzerare entro il 2050 le emissioni di gas che favoriscono il riscaldamento globale rispondendo alla chiamata dell'ONU.

Enel ha aderito all’impegno di azzerare le emissioni di gas climalteranti entro il 2050. L’azienda è l’unica tra le realtà italiane ad avere offerto la propria adesione a quanto promosso dal Global Compact ONU, dal Science Based Targets initiative (SBTi) e dalla We Mean Business coalition. Una “chiamata” lanciata della Nazioni Unite in previsione del Summit sul clima previsto il 23 settembre 2019 a New York.

Duplice impegno per le aziende che hanno aderito alla “call to action” ONU: da un lato il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi (temperature mondiali rispetto ai valori pre-industriali) e dall’altro l’azzeramento delle emissioni entro il 2050. Enel si è detta disponibile inoltre a impegnarsi, sempre nell’ambito dello UN Climate Action Summit, per una “transizione giusta e la creazione di posti di lavoro ‘verdi’ e dignitosi”. Come riportato nella lettera di impegno sottoscritta da Enel: