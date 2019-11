Empatia: cos’è e come migliorarla

L’empatia si manifesta in svariati ambiti, comprese le relazioni familiari anche tra genitori e figli e i rapporti professionali sul lavoro. L’empatia, inoltre, può declinarsi in varie tipologie: quella comportamentale è determinata dalla capacità di capire i comportamenti delle persone e le cause che si celano dietro, mentre l’empatia emozionale è orientata verso la percezione delle emozioni che un’altra persona sta vivendo o ha vissuto in passato. L’empatia cognitiva, infine, indica la capacità di un individuo di capire il modo di pensare di un’altra persona, percependo anche la sua prospettiva individuale.

La parola deriva dal greco empatéia, letteralmente scomponibile in “en”, che significa “dentro”, e “pathos”, traducibile come sofferenza o sentimento . Definita come un’ abilità sociale di fondamentale importanza per poter instaurare relazioni solide e durature, l’empatia implica un notevole rispetto verso le altre persone indipendentemente dal ruolo che si ricopre e dalla posizione che si occupa.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.