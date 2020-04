Emissioni CO2, Europa può centrare obiettivo neutralità entro il 2050

Raggiungere quota 100% rinnovabili entro il 2050 permettere all'UE di ottenere la carbon neutrality e rispettare i più ambiziosi traguardi di Parigi.

Parliamo di: Emissioni CO2

Centrare l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 in Europa entro il 2050 è possibile. A sostenerlo un report presentato da SolarPower Europe e dall’ateneo finlandese LUT University, secondo i quali l’elemento chiave risiederebbe nel puntare sul 100% di energia da fonti rinnovabili. Una scelta che si rivelerebbe più conveniente, rispetto agli attuali obiettivi UE, non soltanto in termini ambientali, ma anche economici.

Il report “100% Renewable Europe: How to make Europe’s energy system climate neutral before 2050” presentato da SolarPower Europe e LUT University delinea tre diversi percorsi di crescita delle fonti rinnovabili, con quello medio (definito Moderate Scenario) caratterizzato dal fatto che fotovoltaico, eolico e le altre raggiungano quota 100% della fornitura elettrica entro il 2050. Oltre a tagliare di netto le emissioni di CO2 per il settore energia, tale percorso porterebbe anche a un costo per unità di energia inferiore rispetto a quello ottenibile attraverso traguardi meno ambiziosi (Laggard Scenario, 62% di rinnovabili entro il 2050).

Lo scenario più ambizioso vede il raggiungimento di quota 100% energie rinnovabili entro il 2040 (“Leadership Scenario”) attraverso il quale si otterrebbero, oltre alla carbon neutrality, anche forti riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in generale. Ha dichiarato Aristotelis Chantavas, presidente SolarPower Europe:

Un sistema basato al 100% sulle energie rinnovabili permette all’UE di raggiungere la neutralità al carbonio prima del 2050, soddisfacendo l’ambizioso traguardo dell’Accordo di Parigi di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi Celsius, e senza ricorrere allo stoccaggio del carbonio. Questo Leadership Scenario innescherà anche il più netto declino delle emissioni di gas a effetto serra, che si azzereranno nel 2040. Mette in luce inoltre il ruolo di guida dell’elettrificazione nel raggiungere un sistema composto al 100% da energie rinnovabili, il che genererebbe un guadagno significativo di efficienza del sistema e integrazioni settoriali facilitate.

Ha dichiarato il Prof. Christian Breyer, docente di Solar Economy alla LUT University:

Un sistema energetico 100% rinnovabile in Europa è assolutamente possibile da un prospettiva tecnica. Rappresenta inoltre l’opzione più praticabile e sicura per raggiungere la neutralità europea entro il 2050. Abbiamo già tecnologie di energia pulita, e adesso stiamo sviluppando le giuste politiche per far decollare la distribuzione. Se agiamo ora possiamo limitare i cambiamenti climatici e fornire un futuro più luminoso alla prossima generazione.

