Emissioni di CO2: Enel annuncia riduzione del 70% entro il 2030

Fonte immagine: iStock

Nuovo impegno Enel in termini di riduzione delle proprie emissioni di CO2: -70% entro il 2030.

Parliamo di: Emissioni CO2

Enel annuncia una riduzione del 70% delle proprie emissioni di CO2 entro il 2030. Secondo quanto affermato dalla compagnia si passerà dai 411 grammi per kWh registrati nel 2017 ai 125g indicati dai vertici Enel. Azienda che si conferma tra gli “early adopter”, come certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi).

I nuovi obiettivi sono rivolti verso il contenimento dell’aumento delle temperature globali entro un massimo di 1,5 gradi (rispetto ai livelli pre-industriali) e rappresentano una tappa verso il target “emissioni zero” entro il 2050.

L’impegno Enel proseguirà anche in relazione alle emissioni di CO2 indirette associate alla vendita di gas naturale (mercato retail), che caleranno entro il 2030 del 16%. Obiettivi che rappresentano la risposta della compagnia all’invito ONU in vista del vertice sul clima in programma il 23 settembre a New York. Ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale Enel: